Elena Băsescu, imagini rare cu cei trei copii. Traian Jr. o ajunge în înălțime. Cum au fost fotografiați

Elena Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a surprins din nou prin discreția elegantă cu care își expune viața personală. Deși rar postează imagini cu cei trei copii ai săi, recent a publicat pe Instagram Story câteva fotografii de familie superbe. Imaginile au atras imediat atenția fanilor, mai ales printr-un detaliu vizibil – fiul său, Traian Jr., crește văzând cu ochii și pare că este aproape cât ea de înalt.

Cum au fost surprinși Elena Băsescu și copiii în weekend

Elena Băsescu este cunoscută pentru faptul că își protejează copiii de expunerea excesivă în spațiul public. Cu toate acestea, din când în când, le oferă urmăritorilor săi mici frânturi din viața de familie. În cele mai recente imagini, Sofia (12 ani), Traian Jr. (10 ani) și Anastasia (7 ani) apar alături de mama lor într-un cadru relaxat, zâmbind larg și îmbrăcați casual, în timp ce pregăteau pizza și se distrau făcând tot felul de activități interactive împreună.

Cei trei nepoți ai lui traian Băsescu sunt implicați în activități educative și recreative, precum echitația sau plimbările în natură. De altfel, Elena Băsescu a declarat în trecut că își dorește să le ofere o copilărie echilibrată, departe de agitația mediatică.

În imaginile postate în mediul online, un detaliu care nu a trecut neobservat este înălțimea lui Traian Jr., care pare să o ajungă rapid pe mama sa. Deși are doar 10 ani, fiul Elenei Băsescu pare să moștenească trăsături atletice ale părinților ei și o statură impunătoare.

„Nu te grăbi să crești, e o capcană!”, a scris Elena în dreptul unei poze în care își îmbrățișează fiul.

Sofia, fiica Elenei Băsescu, a împlinit 12 ani în septembrie

Pe 1 septembrie, Sofia, fiica cea mare a Elenei Băsescu și a lui Bogdan Ionescu (Syda), a împlinit 12 ani. Cu această ocazie, întreaga familie s-a reunit pentru a o sărbători într-un cadru intim și plin de căldură. Deși Elena și Syda sunt despărțiți de ani buni, cei doi părinți au păstrat o relație civilizată și armonioasă de dragul copiilor, participând împreună la momentele importante din viața Sofiei, dar și a celorlalți doi frați ai ei, Traian Jr. și Anastasia.

Aniversarea Sofiei a fost un eveniment superb, iar imaginile postate de Elena pe rețelele sociale au surprins atmosfera relaxată și apropierea dintre membrii familiei. Relația cordială dintre Elena și Syda continuă să fie un exemplu de co-parenting matur, în care binele copiilor rămâne prioritar.

