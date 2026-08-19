Dana Rogoz, transformare drastică de look. S-a tuns bob pentru un nou film și a donat părul pacientelor cu afecțiuni oncologice

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dana Rogoz a renunțat la părul lung pentru un nou proiect de cinema. Actrița a decis să doneze codița tăiată Fundației Renașterea, sprijinind femeile care luptă cu afecțiuni oncologice.

Dana Rogoz, transformare drastică de look

Dana Rogoz a surprins recent printr-o transformare drastică de look. A renunțat la părul lung pentru un nou proiect cinematografic. Actrița a profitat de această ocazie pentru a face un bine și și-a donat părul către Fundația Renașterea, în sprijinul femeilor care luptă cu afecțiuni oncologice.

„Oops I did it again. Tocmai m-am tuns, pentru că în câteva zile încep filmările pentru un nou lungmetraj și era nevoie de o schimbare. O să donez din nou codița, din păr natural, către Fundația Renașterea”, a anunțat Dana Rogoz în mediul online. Părul Danei va fi transformat în peruci destinate pacientelor aflate sub tratament oncologic, continuând astfel o inițiativă pe care vedeta a mai susținut-o în trecut.

Citește și: Dana Rogoz și Radu Dragomir, aniversare specială. Ce au făcut cu ocazia celor 14 ani de căsnicie

„Nu mi-a fost niciodată teamă de schimbări”

De-a lungul carierei sale, Dana Rogoz a arătat o deschidere remarcabilă spre transformări, adoptând stiluri diverse, de la păr lung cu șuvițe blonde, la breton sau pixie cut.

„Trebuie să vă mărturisesc că nu mi-a fost niciodată teamă de schimbări, mai ales atunci când ele au venit odată cu un rol nou, pentru un nou proiect. Am avut părul foarte lung, cu breton sau fără, pixie cut, păr natural, blond sau cu șuvițe. Și m-am simțit bine în fiecare ipostază. Diferit, dar bine. E puțin ciudat în primele zile, când te zărești accidental într-o oglindă și nu te recunoști. Dar altfel, chiar simțeam nevoia de o schimbare!”, a adăugat vedeta.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News