Cum a ajuns actorul american Bart Johnson din franciza „High School Musical” să joace în filmele „Sirenele”: „El e cumnatul lui Ryan Reynolds” / Exclusiv

Răzvan Gogan, co-producătorul și regizorul trilogiei „Sirenele”, a dezvăluit cum a ajuns actorul american Bart Johnson, din franciza „High School Musical”, să joace în seria de filme pe care a creat-o alături de sora lui, Andra Gogan.

Trilogia „Sirenele” a ajuns la final. Ultimul capitol, „Sirenele 3: Legenda coroanei”, a intrat oficial în cinema, marcând astfel un moment unic în cinematografia românească. Este prima dată când o trilogie fantastică dedicată copiilor se lansează într-un ritm atât de alert, trei filme consecutive, fiecare lansat la distanță de doar o lună, pentru ca publicul să poată urmări povestea cap-coadă, fără să aștepte ani între episoade.

Într-un interviu pentru Unica.ro, Răzvan Gogan (24 de ani), co-producătorul și regizorul trilogiei „Sirenele”, a dezvăluit cum a ajuns actorul american Bart Johnson (54 de ani), din franciza „High School Musical”, să joace în filmele lui.

„Eram într-o seară acasă cu Andra și ne tot gândeam pe cine putem să punem șeful Ordinului. Și noi i-am făcut acum câțiva ani un bine lui Bart. El, deși este super relevant și toată lumea-l cunoaște ca foarte mare actor, el e cumnatul lui Ryan Reynolds, nu știa pe social media cum să se facă mai cunoscut. Și ne-am întâlnit cu el, i-am făcut contul de TikTok și i-am adus 2 milioane de urmăritori. După aceea, întâmplător, a prins și cinci proiecte în alte filme foarte mari.

În seara în care noi ne gândeam cum să facem, el ne-a scris un mesaj lung și frumos și ne-a spus: «Andra și Răzvan, o să vă rămân veșnic dator că m-ați ajutat când ne-am văzut. Și dacă vreodată aveți nevoie de orice, să știți că sunt aici!». «Păi, săptămâna viitoare suntem în LA și filmăm.» Asta a fost”, a povestit Răzvan Gogan, în exclusivitate pentru Unica.ro.

„A fost o experiență superbă să lucrez cu oameni din străinătate”

În producție mai apar și actorul Javi Luna (29 de ani), care a jucat în serialul „Violetta”, și actorul Leonardo Cecchi (26 de ani), care a jucat în serialul „Alex & Co”, unul dintre cele mai urmărite seriale de pe Disney Channel în România și Europa. Răzvan și Andra Gogan i-au cunoscut pe Javi și Leonardo la Coachella, unde au filmat conținut online împreună.

„Ne sunt prieteni, ieșim în fiecare săptămână. Sunt foarte de treabă. Deci a fost o experiență superbă cu ei. Mai ales să lucrezi cu oameni din străinătate. Este complet diferit față de cei din România și am apreciat să învăț”, ne-a mai spus Răzvan Gogan.

Ce spune Răzvan Gogan despre colaborarea cu Anca Sigartău și Bebe Cotimanis

Tânărul ne-a spus și cum a fost să colaboreze cu actorii români cu greutate din film, respectiv Anca Sigartău și Bebe Cotimanis.

„Trebuie să recunosc că mi-a fost ușor să mă impun cu ei, pentru că ei au fost foarte deschiși să asculte. În prima zi de filmare, cel mai mare challenge, domnul Cotimanis. Vă dați seama, eu cu aproape zero experiență cinematografică, a fost o adevărată provocare să știu cum se face treaba asta. El a fost super deschis, ne-am înțeles, ne-am uitat peste replici, am văzut ce concluzii tragem și chiar am improvizat de câteva ori foarte frumos și a ieșit excepțional tot ce am filmat cu el. Într-o zi am filmat tot ce apare în cele trei filme, deci a fost o zi de foc.

Iar apoi cu doamna Anca Sigartău a fost minunat pentru că ne cunoaștem de când aveam 5 ani, ea era regizoarea mea la dublaje. Și mi-a plăcut enorm să lucrez cu ea. Țin minte când mă gâdila la dublaje ca eu să râd, pentru că nu știam să râd ca și actor micuț. Și eu să o regizez pe ea a fost o adevărată onoare. Eu regizam, dar ea dădea niște sfaturi excepționale. Cred că a ajutat foarte mult pentru credibilitatea rolului său”, ne-a mai povestit Răzvan.

Își vor scoate Răzvan și Andra Gogan investiția în trilogia „Sirenele”

Răzvan Gogan a ratat absolvirea facultății în Los Angeles pentru a fi prezent la premierele filmelor „Sirenele”. În perioada următoare, Răzvan plănuiește să viziteze Europa, să se bucure de România, dar nu exclude să revină în Los Angeles pentru diverse proiecte de cinema.

Răzvan Gogan a urmat Actoria în cadrul UCLA. Până acum, tânărul a jucat în trei scurtmetraje și își dorește să se dezvolte mai mult în această direcție.

„Trebuie să recunosc că mi-aș dori pe viitor să fiu doar producător, ori doar regizor, ori poate producător și actor. Cam ăsta este planul”, a explicat tânărul.

„Realist vorbind…”

Răzvan și sora lui, Andra Gogan, nu cred că-și vor scoate investiția în trilogia „Sirenele”.

„Nu cred. Realist vorbind, nu cred că ne scoatem investiția. (…) Dar din punctul de vedere al impactului asupra copiilor a fost incredibil de mare (câștigul – n.red.) și, sincer, singurul meu scop era să ajungă la cât mai mulți oameni. Ceea ce eu sper că s-a întâmplat”, a mai mărturisit tânărul.

