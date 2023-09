Cristina Cioran, despre perioada dificilă de după ce a devenit mamă: „M-a pus destul de tare jos!”

Cristina Cioran a făcut o serie de dezvăluiri dureroase legate de drama prin care a trecut după ce a devenit mamă.

Actrița a născut pe 18 iulie 2021 o fetiță, pe nume Ema. Venirea fetei pe lume a fost prematură, la 29 de săptămâni de sarcină, iar fiica ei și a lui Alex Dobrescu a stat în incubator pentru șase luni după naștere.

“Am fost la psiholog după naștere”

Cristina Cioran și-a reamintit recent despre momentul în care a născut și spune că a trecut printr-o perioadă cumplită pentru că fetița ei a fost nevoită să rămână în spital sub supravegherea medicilor atât de multă vreme. Din fericire, a reușit să depășească acel episod.

“Am avut momente când nu mă simțeam împlinită din punct de vedere personal și profesional, dar ele au trecut pentru că știu ce e important pentru mine și viața mea și mă bucur mult că am putut să le depășesc. Diagnosticul de depresie nu l-am avut, m-am ferit cât am putut. Depresia cauzată de orice situație e periculoasă. Depinde și cât de puternic ești, cum te lupți. Poate duce la gesturi finale. De aceea, să-ți păstrezi sănătatea mintală e cel mai important, atât pentru tine, cât și pentru familia ta.” –a dezvăluit ea, pentru cancan.ro.

„Un moment de tristețe ce m-a pus destul de tare jos!”

Cu toate că nu s-a confruntat cu depresia, Cristina Cioran a avut nevoie de consiliere psihologică pentru a ieși din tristețea în care căzuse.

“Am fost la psiholog după naștere, când fetița era în spital. Acesta e un moment de tristețe ce m-a pus destul de tare jos. Dar am reușit să mă ridic atunci și, din fericire, fetița m-a ajutat, pentru că ea își revenea. Și pentru ea am putut să continui să lupt. Altfel nu știu ce finalitate ar fi avut. Poate acum nu mai existam” – a completat ea.

Cu o altă ocazie, Cristina Cioran a spus că și mesajele de susținere ale fanilor au ajutat-o să depășească mai ușor perioada dificilă de după naștere.

“Pe mine m-au ajutat mesajele oamenilor, mesajele femeilor. Eu nu am știut că se nasc atât de mulți copii prematur. N-am știut că unul din opt copii se naște prematur, nu am știu că există această rată de succes, care este de 90 și ceva la sută. Pentru mine a fost un șoc. Nu m-am gândit că mi se va întâmpla și nici nu am citit. Am vorbit cu prietenele mele care născuseră și m-au sfătuit să nu citesc, pentru că îmi pot face rău. Și n-am citit nimic. Nu am știut nici ce spitale de gravide sunt” –a relatat ea în emisiunea “La Măruță”.

