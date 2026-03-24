Cine este și cu ce se ocupă Cristina Răduț, logodnica lui Ștefan Baiaram. „Îmi place adrenalina, să domin, să fie toată atenția în jurul meu!”

Ștefan Baiaram, unul dintre cei mai talentați jucători ai Universității Craiova, trăiește o perioadă de vis nu doar pe teren, ci și în viața personală. Fotbalistul de 23 de ani și-a cerut recent iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos la Miami. Dar cine este, de fapt, Cristina Răduț, tânăra care i-a devenit logodnică și care atrage atenția prin forță, disciplină și o poveste de viață impresionantă?

Cine este și cu ce se ocupă Cristina, logodnica lui Ștefan Baiaram

Deși este o prezență spectaculoasă în mediul online, Cristina Răduț este mult mai mult decât o influenceriță. Tânăra este sportivă de performanță în kickboxing, un domeniu dur, în care s-a remarcat rapid. Concurând în promoții de top precum Dynamite Fighting Show și Colosseum Tournament, ea a primit supranumele de „Prințesa Războinică”.

Cristina practică kickboxing de la 12 ani, după ce a renunțat la balet. „Îmi place adrenalina, să domin, să fie toată atenția în jurul meu. Pasiunea a venit pe parcurs, când mi-am dat seama că sportul acesta mă completează perfect”, a declarat ea pentru Wowbiz.

Cu 165 cm și 55 kg, este considerată una dintre cele mai bune luptătoare din România la categoria ei.

Cristina nu a folosit tehnicile de kickboxing doar în competiții. A povestit că a fost nevoită să intervină într-o situație tensionată pe stradă, pentru a-și proteja o prietenă.

„Am fost nevoită să mă bat și în afara ringului, dar cu băieți. Un bărbat mi-a abordat prietena într-un mod foarte neplăcut și a trebuit să intervin cu câteva mișcări. A fost nevoie de puțină autoapărare”, a spus sportiva.

Deși cariera ei sportivă este în plină ascensiune, Cristina Răduț este și absolventă de Drept, demonstrând că disciplina și ambiția o definesc în toate domeniile. Logodna cu Ștefan Baiaram marchează un nou capitol în viața lor, iar cei doi se pregătesc deja pentru nuntă, care ar putea avea loc chiar anul acesta.

Când l-a cunoscut Cristina pe Ștefan Baiaram

Povestea lor a început în urmă cu aproape cinci ani, în 2021, iar relația s-a transformat treptat într-un parteneriat solid. Baiaram a simțit că este momentul să facă pasul cel mare, iar Cristina a acceptat cererea în căsătorie cu emoție.

„Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!”, a scris fotbalistul pe rețelele sociale.

La rândul ei, Cristina a rememorat începuturile relației lor: „Totul a început acum aproape 5 ani, eram doar doi copii ce au început să descopere ce este iubirea. Ești sufletul din mine, te iubesc necondiționat!”

