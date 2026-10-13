Cântăreața și prezentatoarea TV Wilma De Angelis, o legendă a scenei și televiziunii italiene, a murit la 96 de ani

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Wilma De Angelis, una dintre cele mai îndrăgite legende ale scenei și televiziunii italiene, s-a stins din viață la Milano, la vârsta de 96 de ani. Îndrăgită de generații întregi ca actriță, cântăreață și prezentatoare TV, faimoasa artistă a lăsat în urmă o moștenire culturală impresionantă, fiind înconjurată de dragostea celor dragi în ultimele sale clipe.

Cu un farmec aparte, o energie inepuizabilă și un zâmbet inconfundabil, ea rămâne în memoria publicului drept o figură emblematică a divertismentului.

Un ultim omagiu plin de emoție din partea familiei

Vestea tristei sale dispariții a fost confirmată de membrii familiei, care au transmis mesaje sfâșietoare în mediul online. Nepotul artistei a sintetizat durerea pierderii, dar și recunoștința pentru viața extraordinară pe care mătușa sa a trăit-o, într-un omagiu public care a emoționat comunitatea artistică.

„Cântecele tale, bunătatea ta, zâmbetul tău și bucuria ta de a trăi ne vor încălzi pentru totdeauna inimile. O inimă care, în acest moment, este făcută bucăți! În cele din urmă, ai trăit o viață care a meritat trăită. Rămas bun, mătușă, până la viața viitoare”, a scris Fabio De Angelis.

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Pionieră a televiziunii și icoană a muzicii italiene

Născută la Milano în anul 1930, Wilma De Angelis și-a început cariera muzicală în anii ’50, devenind rapid una dintre vocile emblematice ale Festivalului de la Sanremo, etapă pe care a urcat de nouă ori. Dincolo de succesele muzicale precum lansarea celebrului șlagăr Patatina, artista a marcat istoria televiziunii de peste alpi fiind considerată o veritabilă pionieră a emisiunilor culinare. Proiectele sale televizate de la Telemontecarlo au transformat-o într-o prezență indispensabilă în casele oamenilor și un autor de cărți de bucate de mare succes.

Demnitate și pasiune până în ultimele etape ale carierei

Nici chiar momentele mai puțin plăcute din carieră nu i-au știrbit dragostea pentru scenă și public. După ce a trecut printr-un mic incident diplomatic când televiziunea publică i-a retras neașteptat o invitație la gala jubiliară de la Sanremo, artista a demonstrat o eleganță deosebită, făcând haz de necaz și continuând să apară în emisiuni de mare audiență.

„Îmi cumpărasem chiar și rochia; îmi doream foarte mult să merg”, mărturisea artista la acel moment, dovedind din plin atașamentul necondiționat față de publicul care a iubit-o neîncetat de-a lungul întregii sale vieți.

Foto – Profimedia

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