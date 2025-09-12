Oana Radu și Șerban Balaban nu s-au căsătorit. Ce a fost, de fapt, evenimentul despre care toată lumea a crezut că a fost nunta lor

Oana Radu și Șerban Balaban nu și-au oficializat încă relația. Cântăreața a explicat ce a fost, de fapt, evenimentul despre care toată lumea a crezut că a fost nunta lor.

Oana Radu și Șerban Balaban încă nu s-au căsătorit

Este a doua oară când Oana Radu (31 de ani) și logodnicul ei, Șerban Balaban, induc lumea în eroare. Întâi, admiratorii artistei au crezut că s-a căsătorit când a filmat videoclipul piesei „A lu li”. Apoi, fanii săi erau convinși că a făcut pasul cel mare zilele trecute, după ce a organizat un eveniment spectaculos, la care a participat și un preot.

„Ziua noastră specială! Ziua în care am primit Binecuvântarea lui Dumnezeu!”, a scris perechea în mediul online.

În realitate, evenimentul a fost o petrecere de logodnă și nu o cununie religioasă, a dezvăluit Oana Radu.

„A fost o petrecere de logodnă, nu a fost nuntă. În primul rând am sărbătorit faptul că Șerban m-a cerut în căsătorie. Am simțit nevoia să fac din asta o petrecere, pentru că atunci nu am avut timp să ne bucurăm. Am vrut să primim o binecuvântare. Pur și simplu să vină un preot și să ne citească câteva gânduri, să ne spună câteva vorbe frumoase”, a declarat Oana Radu.

Când va avea loc nunta lor

Oana Radu a dezvăluit că ea și Șerban Balaban vor să facă nunta anul viitor.

„Nu a fost o slujbă propriu-zisă, a fost o binecuvântare din partea unui preot, pe care a făcut-o sub promisiunea că noi ne vom căsători în scurt timp, și anume am vrea la anul. Practic a fost ceva pentru sufletul nostru”, a spus Oana Radu.

