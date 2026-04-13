La câteva luni după divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu surprinde din nou printr-o apariție neașteptată în locuința în care a trăit alături de fostul soț și cei trei copii ai lor. Deși bruneta s-a mutat într-un alt apartament după separare, sărbătorile pascale i-au găsit din nou împreună, într-un cadru care arată că, dincolo de ruptura sentimentală, cei doi părinți încearcă să păstreze o relație civilizată pentru binele copiilor.

Revenire în penthouse-ul familiei

Recent, Andreea Popescu s-a filmat pe terasa penthouse-ului în care a locuit cu Rareș Cojoc. Influencerița nu era singură, ci alături de fina ei, Angela, cu care are o relație apropiată. Cele două au filmat un trend pe terasa locuinței, semn că Andreea se simte în continuare confortabil în spațiul care a fost, ani la rând, casa ei.

Nu este prima dată când bruneta revine în fostul cămin. De altfel, Paștele i-a prins pe Andreea și Rareș împreună, alături de cei trei copii ai lor, într-o atmosferă de familie, în ciuda divorțului.

Andreea Popescu: „E important să fim cu toții împreună pentru copii”

Într-o declarație oferită anterior, Andreea a explicat clar motivul pentru care alege să petreacă momentele importante alături de Rareș Cojoc, chiar dacă drumurile lor s-au separat.

„O să-l fac împreună cu copiii. O să fie și Rareș, o să fim cu toții împreună pentru copii. Chiar e important ca la așa sărbători, la zile de naștere, să fim cu toții împreună, totul pentru copii”, declara ea pentru Spynews.ro.

Mesajul ei subliniază dorința de a menține un climat stabil pentru cei mici, indiferent de schimbările din viața de cuplu.

Cum se descurcă financiar după divorț

Una dintre întrebările frecvente adresate Andreei Popescu a vizat situația ei financiară după separarea de Rareș Cojoc. Bruneta a clarificat că se descurcă bine datorită colaborărilor din mediul online și sprijinului echipei sale.

„Stau bine, asta datorită oamenilor pe care îi am în viața mea, cum ar fi managerul meu. Agenția la care lucrez m-a susținut enorm. Am contracte suficient cât să îmi fie bine, dar după cum vă spuneam, vreau să dezvolt și altceva. Adică, ar fi binevenită și o altă linie de venit”, a explicat ea pe Instagram.

Andreea a lăsat să se înțeleagă că lucrează la un proiect nou, însă nu a oferit detalii suplimentare.

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Andreea Popescu și Rareș Cojoc demonstrează că pot rămâne uniți în momentele importante pentru copiii lor.

