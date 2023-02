Andreea Esca e în culmea fericirii. „Sunt chiar o răsfățată a sorții!” Anunțul făcut la 22 ani de căsnicie cu Alexandre Eram

Andreea Esca (50 de ani) și Alexandre Eram (53 de ani) formează unul dintre cele mai solide și frumoase cupluri din showbiz-ul autohton.

Celebra jurnalistă de la Pro TV și soțul ei sunt împreună de peste două decenii, iar flacăra iubirii dintre ei a rămas la fel de intensă ca în prima zi.

Cum l-a întâlnit Andreea Esca pe Alexandre Eram

Andreea Esca și Alexandre Eram s-au căsătorit în anul 2000 și au doi copii – o fiică, Alexia, în vârstă de 21 de ani și un fiu, Aris, de 18 ani.

Cei doi s-au întâlnit la un eveniment monden, acum mai bine de 20 de ani. Vedeta de la Pro TV a pus atunci ochii pe afacerist și ea a făcut primul pas în a-l cuceri. Lucrurile nu au mers cum și-a dorit de la bun început, dar în cele din urmă s-au așezat.

Andreea Esca povestea în urmă cu câțiva ani cum, încercând să intre în seamă cu el, pentru a-l cunoaște mai bine, l-a invitat de câteva ori la jurnalul pe care îl prezenta. Dar primele invitații nu au fost onorate de Eram. Abia după o nouă încercare, afaceristul a luat legătura cu Andreea Esca, iar din acel moment au fost de nedespărțit.

„Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat!”

„Peste câteva luni, m-am dus la o petrecere la Vox Maris, cu prietenul meu care mă adusese la Soti. Cum stăteam noi la masă, pe cine văd? Pe el. Era cu un prieten! Când l-am văzut, a fost groaznic, s-a reactivat totul, că eu nu sunt în stare să abandonez! L-am văzut şi i-am zis că mi-a rămas dator, că nu a venit la jurnal. „O să vin”, a zis el.

I-am spus eu când să vină şi am plecat. Dar în ziua aia nu a venit! Atunci am zis: „Gata”! Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care îşi smulgea părul din cap şi în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. Era chiar foarte haios scris. Şi a doua zi a venit după jurnal şi m-a aşteptat cu flori.

Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a povestit Andreea Esca, pentru revista Tango, acum câțiva ani.

„Mi-a dat Dumnezeu noroc să fiu răsfățată!”

De atunci, relația lor a evoluat armonios, iar astăzi Andreea Esca a mărturisit că se simte “o răsfățată” a sorții pentru că are un soț care o iubește și o familie atât de frumoasă.

„Eu sunt chiar o răsfățată a sorții, în viața de zi cu zi, dar nu pentru că sunt Andreea Esca. Pur și simplu mi-a dat Dumnezeu noroc să fiu răsfățată, așa cum sper să se întâmple pentru toate femeile. Nu poți sa fii decât fericit că se întâmplă asemenea lucruri în viața ta.

Sunt o romantică incurabilă. Atunci când iubești pe cineva orice gest ți se pare extraordinar. Nu trebuie să așteptăm neapărat să se întâmple ceva cum n-am mai văzut, important e să se întâmple o emoție acolo. De fapt este vorba despre emoție!”, a spus Andreea Esca, pentru click.ro.

Foto – Facebook, captură Youtube