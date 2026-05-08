Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă de la biserică. Artista va schimba trei rochii în ziua cea mare: „De la trei designeri diferiți”

Ultimele detalii pentru nunta Andreei Bălan sunt gata! Pe 10 mai, artista va uimi cu trei rochii de mireasă, inclusiv una de prințesă și alta sirenă, într-un eveniment grandios ce promite să fie de neuitat.

Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă de la biserică

Andreea Bălan este pregătită să strălucească în ziua cea mare! Cântăreața și Victor Cornea își vor uni destinele în fața preotului duminică, 10 mai, iar evenimentul promite să fie unul de neuitat. După cununia civilă din 20 aprilie, cei doi îndrăgostiți se pregătesc acum pentru ceremonia religioasă și petrecerea fastuoasă ce va urma. Potrivit Cancan, pregătirile sunt în toi, iar Andreea a împărtășit cu fanii câteva detalii speciale despre ținutele sale.

Artista a dezvăluit că va purta nu mai puțin de trei rochii de mireasă, fiecare creată de un designer diferit. „Voi avea 250 de invitați la nuntă. Avem program, avem artiștii stabiliți, cine o să cânte, cum o să cânte, am wedding planner. Sunt relaxată, pentru că am încredere în profesioniști și știu că o să fie foarte bine. O să am trei rochii de mireasă. Am o rochie la ceremonie, o rochie la vals și o rochie la tort. De la 3 designeri diferiți. Una de prințesă, una sirenă și una mai sexy. Toate trei o să fie albe”, a spus Andreea cu entuziasm.

Recent, artista a mers la ultima probă pentru rochia de mireasă principală și nu a ezitat să le ofere urmăritorilor săi din mediul online un mic preview. Deși nu a arătat întreaga ținută, fanii au putut observa că aceasta va avea o trenă lungă, semn că Andreea își dorește să impresioneze în ziua nunții.

Artista și Victor Cornea vor avea 250 de invitați

Eleganța și rafinamentul vor fi laitmotivul acestui eveniment, iar cele trei rochii alese de Andreea punctează momentele-cheie ale serii: ceremonia religioasă, dansul mirilor și tăierea tortului. Rochia de prințesă va fi în centrul atenției la biserică, cea de tip sirenă va sublinia eleganța Andreei pe ringul de dans, iar cea sexy va aduce o notă îndrăzneață în timpul petrecerii.

Cu 250 de invitați, un program artistic bine pus la punct și o mireasă care a planificat totul în detaliu, nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea promite să fie una dintre cele mai spectaculoase evenimente ale anului. Pregătirile au fost intense, dar artista este liniștită, având încredere deplină în echipa sa de profesioniști. Toate semnele arată că această duminică va fi o zi memorabilă pentru cuplu și pentru cei dragi lor.

Foto: Instagram

