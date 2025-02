Alina Sorescu, despre momentul când Alexandru Ciucu i-a cerut să nu o mai alăpteze pe Carolina: „Că nu mai suportă și să o înțarc și gata!”

Alina Sorescu a povestit în podcastul lui Cătălin Măruță un episod delicat din căsnicia cu Alexandru Ciucu, care a avut loc la scurt timp după ce a născut primul copil.

Alina Sorescu spune că Alexandru Ciucu i-a cerut să nu o mai alăpteze pe Carolina

Alina Sorescu și-a deschis sufletul în fața lui Cătălin Măruță și a vorbit în podcastul lui despre dramele pe care le-a trăit în timpul căsniciei cu celebrul designer. Divorțul cântăreței cu Alexandru Ciucu s-a finalizat oficial la sfârșitul lunii ianuarie, după trei ani de procese.

Alina Sorescu spune că după ce a născut primul copil, pe Carolina, Alexandru Ciucu i-a spus săoprească alăptarea fetiței, pentru că nu mai suporta acest proces, lucrur care a fost dificil pentru solistă.

“Totul era o fațadă, să părem ceea ce nu suntem. Totul era o iluzie. Totul era pentru imagine, pentru ce văd ceilalți, hai să chemăm lumea la noi în casă, să facem petreceri la noi în casă. Multă lume la noi în casă, petreceri, plecări. Noi, de exemplu, când am născut-o pe Carolina, nu mai suporta să alăptez. Sarcina ca sarcina, dar alăptarea era mai grea de dus pentru el. Că nu mai suportă și să o înțarc și gata. Orice femeie care a alăptat, știe că nu e simplu procesul” – i-a spus Alina Sorescu lui Cătălin Măruță.

Artista a mai explicat cum de fiecare dată când plecau în vacanțe, ea trebuie să-i fie mereu la dispoziție fostului soț.

„Plecam și împreună în vacanțe. Eu trebuia să fiu tot timpul la dispoziția lui. Nu conta că aveam fetițele mici. Măcar eram liniștită că știam că stau cu mama mea. Mama a venit să ne ajute la îndemnul lui și ulterior și tata pentru că a realizat că în felul acesta poate pleca în continuare el.

Trebuie să merg, am doi copii, am pentru ce să lupt. Da. (Nr. Că Și-a luat toate hainele). Nici nu am mai trecut pe acolo de atunci. Fizic oricum nu mă mai leagă nimic” – a adăugat Alina Sorescu.

Alina Sorescu, umilită de Ciucu în fața cunoscuților

În podcastul lui Măruță, Alina a mai dezvăluit cum era jignită de fostul soț în fața copiilor și a cunoscuților. Cântăreața susține că în public, Alexandru Ciucu era ”un alt om”.

„În public era un alt om. Nu conta cum mă simt eu, niciodată. Eu nu numai că nu existam, eram anihilată, umilită, jignită nonstop în fața fetițelor. Gândește-te că îmi vorbea urât în fața fetelor. Și da, a avut și un moment în care a fost violent fizic, nu asupra mea, dar asupra unor obiecte din casă. Mă descuraja, îmi spunea că nu sunt în stare, că ce fac eu la televiziune, că ce muzică e aia, îmi spunea că vrea să îmi distrugă relațiile de colaborare și de prietenie. Mă lua în râs chiar și public, în fața cunoscuților” – a completat artista.

