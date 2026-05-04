Alex Ligertwood, fostul solist al legendarei trupe Santana, a murit la 79 de ani

Alex Ligertwood, fostul solist al legendarei trupe Santana, a murit la 79 de ani

Lumea muzicii deplânge pierderea unuia dintre cei mai valoroși vocaliști din istoria rock-ului și jazz-rock-ului. Alex Ligertwood, artistul a cărui voce inconfundabilă a definit identitatea trupei Santana timp de mai bine de un deceniu, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

Originar din Glasgow, Scoția, Ligertwood a lăsat în urmă o moștenire culturală impresionantă, fiind recunoscut nu doar pentru tehnica sa vocală impecabilă, ci și pentru capacitatea rară de a transmite emoție pură prin fiecare vers interpretat.

„A făcut-o în felul lui”: Mesajul sfâșietor al soției sale

Anunțul tragic a fost făcut de soția și agentul său, Shawn Brogan, printr-o postare plină de emoție pe rețelele sociale. Potrivit acesteia, artistul a murit liniștit în locuința sa din Santa Monica, fiind înconjurat de afecțiune până în ultima clipă.

„Cu mare tristețe și durere în suflet anunț trecerea în neființă a scumpului meu Alex Ligertwood, soțul meu de 25 de ani; ne cunoșteam de 36 de ani. Alex s-a stins liniștit în somn ieri, cu cățelușul său Bobo alături. Alex a fost iubit de atât de mulți oameni. Dacă îl cunoșteai, îl iubeai. A atins atât de multe suflete cu vocea sa extraordinară.

Era numai inimă și suflet. Lucrul lui preferat în viață era să facă muzică, să cânte și să ne împărtășească darul său. A susținut ultimul său spectacol în urmă cu doar două săptămâni. Sunt recunoscătoare pentru asta. A făcut-o în felul lui, în condițiile lui, până la sfârșit”, a declarat Shawn Brogan.

O carieră legendară, de la Live Aid la colaborări cu Jeff Beck

Cariera lui Alex Ligertwood este strâns legată de numele lui Carlos Santana, alături de care a activat în cinci perioade diferite între anii 1979 și 1994. Amprenta sa vocală se regăsește pe hituri care au făcut istorie, precum „Winning”, „All I Ever Wanted”, „Hold On” sau „You Know That I Love You”.

Unul dintre cele mai înalte puncte ale carierei sale a fost prestația în fața a milioane de oameni la concertul Live Aid din 1985, unde a fost vocea principală a grupului Santana.

Dincolo de succesul cu Santana, Ligertwood a fost un colaborator de calibru, cântând la începutul anilor ’70 cu Jeff Beck Group și mai târziu cu trupa Oblivion Express a lui Brian Auger. De asemenea, el și-a lăsat amprenta asupra proiectului Go Ahead (Grateful Dead spinoff) și a grupului de jazz Troc, demonstrând o versatilitate rar întâlnită în industria muzicală

„Cea mai bună voce din toate timpurile”: Omagiul adus de Brian Auger

Vestea morții lui Alex Ligertwood a declanșat un val de omagii din partea colegilor de breaslă. Brian Auger, clăparul legendar care a colaborat cu nume precum Jimi Hendrix sau Rod Stewart, a transmis un mesaj tulburător în memoria prietenului său, pe care îl alinta „Wee Eck”.

„Pentru mine, Alex, poreclit Wee Eck, a fost pur și simplu cel mai bun cântăreț din câți au existat. În toți anii mei de muzică, nu am auzit pe cineva care să posede acel tip de gamă vocală sau acea abilitate relaxată și fără efort de a plana peste o melodie. El nu doar cânta cântece; el le trăia.

Lumea pare mult mai tăcută astăzi fără vocea lui, și îmi va fi dor de prietenul meu mai mult decât pot spune în cuvinte. Marea orchestră din ceruri a devenit infinit mai bună odată cu sosirea lui Alex”, a scris Brian Auger.

De la corul școlii din Glasgow la marile scene ale lumii

Născut la 18 decembrie 1946 în Glasgow, Alex Ligertwood a fost atras de muzică încă din copilărie, crescând într-o casă unde ritmul era la ordinea zilei, tatăl său fiind toboșar amator. Influențat de marii artiști Motown ai anilor ’50 și ’60, precum Otis Redding, Sam Cooke și Marvin Gaye, Alex și-a început parcursul muzical în corul școlii.

Acea pasiune timpurie l-a purtat departe de Scoția natală, transformându-l într-un cetățean al lumii și într-una dintre cele mai respectate voci ale rock-ului clasic. Deși cauza oficială a decesului nu a fost dezvăluită, consolarea fanilor rămâne discografia sa vastă și faptul că artistul a rămas pe scenă, făcând ceea ce iubea, până în ultimele sale zile.

