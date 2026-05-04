Cum arată fiul cel mic al lui Florin Piersic, din căsnicia cu Anna Szeles. Dani Piersic, imagine rară cu mama lui

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dani Piersic nu este o prezență obișnuită în showbizul din România. Fiul cel mic al lui Florin Piersic, din mariajul cu Anna Szeles, locuiește în străinătate și stă departe de lumina reflectoarelor. Iată cum arată acesta și ce imagine rară a apărut acum.

Imagini rare cu fiul cel mic al lui Florin Piersic

Florin Piersic este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori din România. Cu toate acestea, el a încercat să îți țină familia departe de luminile reflectoarelor.

Fiul cel mic al acestuia, Dani Piersic, a ales o viață discretă, în afara României, spre deosebire de Florin Piersic Jr., care a ales să urmeze drumul tatălui său și este acum un actor celebru, iubit și respectat în domeniu.

Recent, Dani Piersic a postat câteva imagini rare cu mama lui, Anna Szeles. El a petrecut cu familia lui clipe frumoase și a decis să posteze câteva fotografii făcute într-un restaurant unde s-a aflat alături de mama și soția lui.

El a transmis și un mesaj în care și-a arătat dragostea față de cele două femei importante din viața lui.

„La mulți ani de Ziua Mamei celor mai minunate două femei și mame! Două mame uimitoare… și cumva am ajuns eu la amândouă. La mulți ani de Ziua Mamei!”, a scris el.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Daniel Piersic, mezinul lui Florin Piersic. S-a mutat la Viena și are o meserie diferită de a tatălui său

Pe 3 mai se sărbătorește Ziua Mamei, ocazie cu care Dani Piersic a ținut să își sărbătorească mama și soția și să le arate cât de mult le apreciază.

Dani Piersic are doi băieți

Dani Piersic este fiul lui Florin Piersic și al actriței Anna Szeles. Cei doi au avut o relație timp de 10 ani și au divorțat pe vreme când Dani era doar un copil. Cu toate acestea, separarea nu a fost cu scandal, ci ambii au participat și s-au implicat în creșterea lui Dani.

El a crescut aproape de ambii părinți și are și acum o legătură specială cu mama lui, dar și cu tatăl său.

Dani Piersi locuiește în Viena și are o familie frumoasă. Este căsătorit și are doi băieți, iar familia pe care o are reprezintă cel mai mare dar pentru el.

Citește și: Cum arată Anna Török, soția lui Florin Piersic. Actorul și partenera lui, moment tandru la un eveniment recent

Dani a ales să nu calce pe urmele părinților săi și a preferat să ducă o viață liniștită, departe de România și de presă.

El este economist și expert în comerț exterior și relații internaționale în Austria, cu o carieră solidă în domeniul său.

Urmărește-ne pe Google News