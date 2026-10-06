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Robert Kelker-Kelly a murit la 62 de ani. Era cunoscut pentru rolul său din „Zile din viața noastră”

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Actorul Robert Kelker-Kelly, cunoscut pentru rolul său iconic Bo Brady din „Zile din viața noastră”, a murit pe 3 octombrie, la vârsta de 62 de ani. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

Robert Kelker-Kelly a murit la 62 de ani

Robert Kelker-Kelly, îndrăgitul actor de telenovele cunoscut pentru rolul său iconic în „Zile din viața noastră”, s-a stins din viață pe 3 octombrie, la vârsta de 62 de ani, potrivit People. Cauza decesului nu a fost încă dezvăluită, conform informațiilor furnizate de medicul legist din Missouri.

Cu o carieră de succes în televiziunea de zi, Kelker-Kelly a devenit un nume de referință pentru milioane de telespectatori.

Debutul său în lumina reflectoarelor a avut loc în 1987, când a interpretat rolul lui Sam Fowler în serialul „Another World”. Însă, în 1992, cariera sa a cunoscut o ascensiune spectaculoasă odată cu preluarea rolului lui Bo Brady în „Days of Our Lives”, rol care i-a adus recunoaștere internațională.

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Robert Kelker-Kelly l-a înlocuit pe Peter Reckell, actorul original al personajului, și a jucat alături de legende precum Kristian Alfonso (Hope Williams Brady) și Lisa Rinna (Billie Reed).

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Premiile obținute și relația tumultoasă cu Lisa Rinna

În 1994, performanța sa impresionantă în rolul lui Bo Brady a fost recompensată cu prestigiosul premiu Soap Opera Digest pentru Cel Mai Bun Actor Principal.

Un an mai târziu, alături de Lisa Rinna, a câștigat premiul pentru Cel Mai Fierbinte Cuplu la aceeași gală, grație chimiei lor electrizante de pe ecran. Cu toate acestea, 1995 a marcat plecarea ambilor actori din serial, iar Reckell a revenit ulterior în rolul lui Bo.

În spatele camerelor, relația profesională dintre Robert Kelker-Kelly și Lisa Rinna a fost tumultoasă. În memoriile sale publicate în 2026, Rinna a făcut dezvăluiri șocante despre comportamentul actorului, acuzându-l de abuz verbal și manipulare. Ea a susținut, de asemenea, că NBC a fost nevoită să le asigure securitate atât ei, cât și Kristinei Alfonso, după plecarea lui Kelker-Kelly din serial. Actorul nu a răspuns public acestor acuzații.

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După „Zile din viața noastră”, Robert Kelker-Kelly a continuat să apară în alte producții de succes, inclusiv „General Hospital”, unde a interpretat rolul lui Stavros Cassadine între 2001 și 2002, cu reveniri episodice în 2013 și 2014. În afara carierei de actor, Kelker-Kelly a fost și pilot profesionist, demonstrând o pasiune pentru zbor.

În plan personal, s-a căsătorit cu actrița Linda Rattner în 1988, însă relația lor s-a încheiat prin divorț în 1992. Mai târziu, în 1997, și-a unit destinele cu colega sa din „Zile din viața noastră”, Miriam Parrish, de care s-a separat în 2013.

Sursă fete: Getty

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