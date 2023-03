Reese Witherspoon împlinește 47 de ani. Top curiozități pe care probabil nu le știai despre actrița de la Hollywood

Pe data de 22 martie, Reese Witherspoon împlinește 47 de ani. Celebra actriță este cunoscută de întreg mapamondul, mai ales pentru aparițiile care i-au adus premiul Oscar. Cu toate acestea, puțini știu cine este, de fapt, blondina, când nu este în lumina reflectoarelor.

Reese Witherspoon e îndrăgită de public pentru cariera sa de mai bine de 30 de ani ca actriță. Printre producțiile în care a jucat, se numără: „The Man in the Moon”, „Wildflower”, „Desperate Choices: To Save My Child”, „American Psycho”, „Sweet Home Alabama”. Poate că unul dintre cele mai bune roluri pe care jucat vreodată este cel din „Walk the line”, film despre viața lui Johnny Cash, care i-a adus premiul Oscar în 2006.

Curiozități despre Reese Witherspoon

Chiar dacă este cunoscută de toată lumea, puțini știu care este, de fapt, numele artistei. Vedeta și-a schimbat legat numele de la naștere pentru carieră. La naștere, se numea Laura Jeanne Reese Witherspoon. Reese este numele de fată al mamei sale, pe care l-a adoptat ca prenume.

Actrița și-a făcut debutul în actorie de la o vârstă foarte fragedă. Avea doar 7 ani când a apărut într-o reclamă, iar la șapte ani mai târziu, a apărut în „Man in the Moon”. După ani de muncă, a ajuns una dintre vedetele emblematice de la Wollywood.

Dacă acum nu s-ar vedea făcând altceva decât filme, la începutul anilor 1990, blondina a luat o pauză de la actorie. Atunci a decis să se înscrie la facultate și să studieze literatură engleză la Universitatea Standford. Nu a reușit să-și termine studiile și s-a întors la pasiunea sa.

Reese Witherspoon a vrut să renunțe la rolul care i-a adus premiul Oscar

În cadrul unui interviu, actrița a mărtusit că rolul său din „Walk the line” a fost atât de intimidant, încât nu știa cum să facă să scape mai repede de pe platourile de filmare. Ca urmare, și-a sunat avocatul să o salveze.

„Mi-am sunat avocatul și i-am spus «Scăpați-mă de asta». I-am spus și regizorului că nu mai pot”, a spus Reese Witherspoon, potrivit Brightside.me

Motivul pentru care vedeta se temea că nu va putea face față producției este că se îndoia de talentul său muzical. Într-un final, s-a răzgândit și rezultatul a fost nu doar un film genial, ci și un premiu Oscar.

Celebra actriță a jucat în serialul „Friends”

Starul de la Hollywood a apărut în două episoade din serialul „Friends”, jucând rolul surorii mai mici a lui Rachel, jucată de Jennifer Aniston. Inițial, a vrut să refuze rolul deoarece era mult prea nervoasă să joace live în fața mulțimii.

Încă un detaliu pe care puțini îl știu este că actrița are un strămoș celebru. Pastorul John Witherspoon este unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite ale Americii.

