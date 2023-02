Reese Witherspoon, despre debutul la Hollywood. „La 17 ani îi parcam Porsche-ul lui Denzel Washington”

Reese Witherspoon a dezvăluit că obișnuia să parcheze Porsche-ul lui Denzel Washington, când era adolescentă, ca parte a unui stagiu școlar.

Actrița, în vârstă de 46 de ani, a fost invitată joi la Jimmy Kimmel Live și acolo a făcut această dezvăluire. Witherspoon a fost întrebată dacă a avut vreodată vreo slujbă la Hollywood în culise.

Reese juca deja în producții cinematografice

“Da. De fapt, am fost stagiar la un film în care a jucat Denzel Washington, numit “Diavolul în rochie albastră”, i-a spus Reese lui Jimmy, potrivit Daily Mail.

Reese a spus că a început deja să joace în producții cinematografice, dar a avut oportunitatea de a lucra timp de două săptămâni în culisele Hollywood-ului.

„Așa că am spus: ‘Oh, voi avea aici un loc de muncă.’ Am vrut să descopăr și ce e dincolo de lumea actoriei în această industrie. Deci eram în echipa de pre-producție. Și a trebuit să răspund la telefon. ”Diavolul într-o rochie albastră. Diavolul în rochie albastră”.

Și apoi, ori de câte ori intra Denzel, trebuia să-i parchez Porsche-ul”, a dezvăluit Reese.

„Serios?”, a întrebat Jimmy.

Actrița abia își luase carnetul de conducere

„Ceea ce nu este o idee bună pentru un copil de 17 ani. Cu un permis de conducere nou-nouț.” – a adăugat actrița.

Reese a spus că l-a văzut pe Denzel acum câțiva ani la o nuntă și acolo i-a făcut și el o mărturisire intresantă.

„El a spus ‚Te-am auzit spunând povestea asta despre cum obișnuiai să-mi parchezi Porsche-ul.’ Și eu am spus: ‚Da, am zis-o’. Și mi-a spus: ‚Dar, știai de costumele tale de pe Water For Elephant? Cine le aducea din rulotă?” Și eu am spus: ‘Nu știu, habar n-am’. Și a spus „Fiica mea’”

„A fost uimitor. Un cerc complet”, a spus Reese.

Reese a participat la talk-show-ul ABC promovând viitorul ei film, o comedie romantică intitulată “Your Place Or Mine”, cu actorul Ashton Kutcher (44 de ani).

În film, ei joacă rolurile unor prieteni foarte buni, care se cunosc de mulți, mulți ani. Reese a recunoscut că nu știa foarte multe despre Ashton înainte de a lucra împreună. Așa că l-a contactat cu aproximativ o lună înainte de a începe filmul și i-a sugerat să se cunoască mai bine, deoarece personajele lor sunt atât de apropiate.

Ei au fost de acord să-și trimită unul altuia un videoclip zilnic în care împărtășesc ceva despre viața lor.

Foto – Instagram