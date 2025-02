Reacţia lui Gabi Bădălău, după ce Claudia Pătrăşcanu l-a dat în judecată, din nou. Care este motivul: „O să se calculeze şi lucrurile acestea”

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău pare că nu are sfârșit. După un divorț tumultuos și o perioadă plină de conflicte în instanță, cei doi foști soți se reîntâlnesc din nou în fața judecătorilor. Într-o declarație făcută recent la „Un Show Păcătos”, Gabi Bădălău a răspuns acestor acțiuni legale și a explicat ce se află în spatele acestui nou conflict.

Claudia Pătrăşcanu l-a dat în judecată, din nou, pe Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu reușesc să pună capăt definitiv conflictelor, iar recent cântăreața a decis să meargă din nou în instanță. Deși au ajuns la un acord inițial privind pensia alimentară, artista nu este mulțumită de suma stabilită de judecători și a cerut o revizuire a acesteia.

Mai exact, Claudia Pătrășcanu dorește o pensie alimentară mai mare pentru cei doi băieți, având în vedere că acoperirea cheltuielilor de zi cu zi și educația lor devin tot mai costisitoare.

Gabi Bădălău a confirmat că procesul este în desfășurare, iar judecătorii au stabilit un nou termen pentru a discuta acest subiect.

În contextul acestei dispute legale, Gabi Bădălău a reamintit faptul că a făcut transferuri financiare de-a lungul anilor pentru a acoperi costurile educaționale ale celor mici, inclusiv școlile private la care aceștia studiază. De asemenea, fostul Biancăi Drăguşanu a precizat că nu dorește altceva decât să ajungă la o înțelegere amiabilă și să evite escaladarea conflictului.

„Am un proces cu Claudia. Ea a cerut pensia alimentară mare, a făcut recurs, iar acum avem un nou termen. Eu am plătit pentru copii toți acești ani și am făcut transferuri pentru școlile lor, activități și alte cheltuieli. O să se calculeze și lucrurile acestea”, a declarat Gabi Bădălău la „Un show păcătos” potrivit spynews.ro.

„Eu vreau doar să avem copiii sănătoși”

În ciuda tensiunilor dintre el și Claudia, Gabi Bădălău a insistat că intenția sa nu este să adâncească conflictul. El a subliniat că obiectivul său principal este ca cei doi copii să crească în armonie și să fie sănătoși.

„Eu nu vreau nimic, eu vreau să avem copiii sănătoși, să ne înțelegem bine și să crească copiii în armonie”, a mai adăugat afaceristul în cadrul emisiunii de pe Antena Stars.

Probleme de 30.000 de euro pentru Gabi Bădălău

Pe lângă procesul cu Claudia Pătrășcanu, Gabi Bădălău se confruntă și cu alte probleme. Recent, el a cerut ajutorul poliției după ce a rămas fără mașina sa de lux, o bolidă de 300.000 de euro. Bădălău a explicat că a dat mașina unui prieten de încredere, care i-a promis că o va vinde, dar în loc de o tranzacție reușită, a rămas fără bolid și fără bani.

„Am dat mașina unui prieten și mi-a promis că o va vinde, dar după câteva luni, am aflat că nu doar că nu a vândut-o, dar a plecat și în Canada. A fost un șoc pentru mine. Nu mi-am imaginat că o să mă trezesc în această situație”, a spus Gabi Bădălău, potrivit spynews.ro.

Acest incident a stârnit nemulțumirea afaceristului, care a adăugat că este o situație inacceptabilă, mai ales în 2025.

