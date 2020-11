Răzvan Lucescu are COVID-19. Cum se simte antrenorul de fotbal

Antrenorul echipei arabe de fotbal Al Hilal Riad, Răzvan Lucescu, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, a anunţat campioana Arabiei Saudite pe contul său de Twitter.

″Testările medicale au arătat că antrenorul echipei #AlHilal, Răzvan Lucescu, a fost testat pozitiv la COVID-19. El va intra în carantină, potrivit procedurilor autorizate de Ministerul Sănătăţii″, se arată în comunicatul clubului.

📄 The medical tests showed that #AlHilal head coach “Razvan Lucescu” tested positive for COVID-19, he will be subjected to quarantine and health procedures authorized by the Ministry of Health. pic.twitter.com/g5xfgtX49c

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 16, 2020