Hugh Grant, despre simptomele COVID-19 pe care le-a avut: „Îmi simţeam ochii de trei ori mai mari”

Hugh Grant, în vârstă de 60 de ani, a povestit despre lupta sa cu COVID-19 în emisiunea lui Stephen Colbert, „The Late Show”. Starul din „Notting Hill” și „Bridget Jones” a mărturisit că simptomele apărute în urma infectării cu noul coronavirus au ajuns la un moment dat să-l panicheze.

Hugh Grant, despre simptomele de COVID-19: „Nu puteam mirosi nimic”

„Am avut boala. Eu şi soţia mea am avut iarna trecută. Undeva prin februarie. Nu cred că vom mai lua. Am făcut acum o lună un test pentru anticorpi. Încă îi am. Deci, ştiu că asta a fost. A început ca un sindrom foarte straniu, începeam să transpir teribil. Era ca un poncho de transpiraţie, chiar jenant. Îmi simţeam ochii de trei ori mai mari şi aveam senzaţia că un bărbat enorm stătea pe pieptul meu.

Apoi, mergeam pe stradă într-o zi, şi m-am gândit: nu pot mirosi nimic. Şi începi să te panichezi pentru că pe atunci oamenii tocmai începeau să vorbească despre asta ca simptom”, a mărturisit Huge Grant.

Din ce în ce mai disperat și îngrijorat pentru starea lui de sănătate, actorul a început să miroasă florile, dar și lucruri mai puțin plăcute, cum ar fi coșurile de gunoi. Și-a dat inclusiv cu parfumul soției în față, însă nu simțea niciun miros.

Huge Grant a mai povestit recent că în perioada de carantină a petrecut-o timp cu cele două fiice ale lui, în vârstă de 4 ani şi 2 ani.

„Am început prin tunderea părului păpușilor Barbie din pură plictiseală și am descoperit că sunt extrem de talentat. Apoi am început să îi tund pe copiii mei, chiar dacă voiau sau nu. Pur și simplu îi puneam să stea pe scaun și le tundeam părul”, a glumit Grant în emisiunea „Good morning America”, potrivit People.com.

Actorul și soția sa, Anna Elisabet Eberstein, mai au împreună și un fiu, John Mungo, în vârstă de 8 ani. Pe lângă cei trei copii, Huge Grant mai are un băiat și o fată din relația cu Tinglan Hong: Felix Chang (7 ani) și Tabitha Xaio Xi (9 ani).

