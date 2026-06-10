Actorul Anthony Guidera, cunoscut pentru rolurile din „Nașul Partea a III-a”, „Armageddon” și „Specii”, a murit la 65 de ani

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Anthony Guidera, cunoscut pentru rolurile sale din pelicule memorabile ale anilor ’90 și de la începutul anilor 2000, a încetat din viață la vârsta de 65 de ani. Actorul, care a interpretat roluri în producții de succes precum Nașul Partea a III-a, Armageddon și Specii, s-a stins din viață în urma unor complicații medicale severe, lăsând în urmă o carieră de un deceniu și jumătate în cinematografia hollywoodiană și o comunitate îndurerată.

Ultimele săptămâni din viața actorului

Vestea tragică a fost confirmată de publicația TMZ la scurt timp după deces. Soția sa, Valarie, a oferit detalii tulburătoare despre ultimele momente din viața artistului. Potrivit declarațiilor acesteia, Anthony Guidera s-a prăbușit brusc în locuința lor din California de Sud în data de 11 mai. El a fost transportat de urgență la spital, unde a petrecut următoarele trei săptămâni conectat la aparatele de menținere a vieții.

Ulterior, respectând o directivă medicală formulată anterior de către actor, familia a luat decizia dureroasă de a-l deconecta de la aparate. Decesul a survenit sâmbătă, 6 iunie, însă medicii nu au reușit să stabilească cu exactitate cauza care a provocat oprirea inițială a inimii sale.

O viață dedicată spiritualității și voluntariatului

Dincolo de luminile reflectoarelor de la Hollywood, Anthony Guidera și-a dedicat o mare parte din timp activităților caritabile și spirituale. Alături de soția sa, el a activat ca voluntar în cadrul fundației spirituale Astara, situată în Palos Verdes Estates, California. În cadrul acestei organizații, actorul era profund respectat și îndeplinea rolul de lider spiritual, fiind numit public de membrii comunității drept „Reverendul Anthony”.

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Reprezentanții fundației au reacționat imediat pe rețelele sociale, exprimându-și consternarea în fața acestei pierderi neașteptate. Într-un mesaj emoționant publicat pe platforma Instagram, aceștia au transmis un ultim omagiu celui care le-a fost ghid spiritual: „Cu inimile grele anunțăm trecerea bruscă în neființă a Reverendului Anthony de la Astara. Suntem devastați și încercăm să respirăm prin acest moment imposibil, luând fiecare clipă așa cum vine. Vă rugăm să păstrați lumina lui eternă în inimile voastre și familia lui în rugăciunile voastre.”

Trei decenii de la debutul în cinematografie

Cariera lui Anthony Guidera pe marile și micile ecrane s-a desfășurat între anii 1990 și 2005, perioadă în care a adunat aproximativ 30 de apariții în filme de lungmetraj și seriale de televiziune. Debutul său cinematografic a fost unul de impact, el fiind distribuit în rolul unui bodyguard în celebra peliculă Nașul Partea a III-a, regizată de Francis Ford Coppola în 1990.

Ulterior, Guidera a devenit un chip recognoscibil în cinematografia de acțiune și SF a anilor ’90, bifând apariții în producții majore precum Misiune sub acoperire (Undercover Heat), Specii (Species), Fortăreața (The Rock), Poștașul (The Postman), Armageddon și Annihilation of Fish. Unul dintre momentele de vârf ale recunoașterii sale publice a avut loc în anul 1996, când a câștigat un premiu MTV Movie Award pentru „Cel mai bun sărut”, premiu împărțit cu actrița Natasha Henstridge, colega sa de distribuție din thrillerul SF Specii.

Pe lângă activitatea din cinematografie, Guidera a avut apariții speciale și în producții de televiziune extrem de populare în epocă, precum Baywatch, The Good News și Spitalul de urgență (ER). Ultima sa apariție pe ecrane înainte de retragerea din activitate a fost în filmul L.A. Dicks, lansat în anul 2005.

Mesajul sfâșietor al soției sale

Durerea lăsată în urmă de dispariția actorului este resimțită cel mai profund în familie. Valarie, femeia care i-a fost alături până în ultima clipă, a lăsat un comentariu plin de suferință la postarea de pe Instagram a unor prieteni apropiați care deplângeau dispariția actorului.

Cuvintele ei reflectă o dragoste profundă și regretul unei povești de iubire curmate mult prea devreme: „Tina și Brad – plecarea omului pe care îl iubesc este devastatoare. Vă mulțumesc că ați trecut alături de noi prin perioadele mai fericite ale vieții lui, pentru celebrările de neuitat, zâmbetele nesfârșite și pentru că ați fost o parte semnificativă din povestea noastră mult prea scurtă.”

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