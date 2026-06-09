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Patrick Godfrey, renumitul actor englez al cărui talent a marcat profund ecranul și scena de-a lungul unei cariere remarcabile de aproape șapte decenii, s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani. Artistul a rămas întipărit în memoria publicului în special datorită interpretării magistrale a geniului Leonardo da Vinci în filmul fantastic din anul 1998, „Povestea unei cenușărese”.

Vestea tristă a fost confirmată în mod oficial de reprezentanții săi legali, lăsând în urmă o moștenire culturală ocrotită de familie și o profundă durere în rândul comunității artistice internaționale.

O dispariție învăluită în liniște și discreție

Anunțul oficial cu privire la decesul venerabilului actor a fost făcut public de către agenția sa de talente, Markham Froggatt & Irwin, printr-o declarație solemnă distribuită pe propria pagină de internet în cursul zilei de vineri, 5 iunie. Pierderea sa reprezintă un moment de profund regret pentru toți cei care l-au cunoscut și i-au apreciat munca de-a lungul anilor.

În comunicatul emis de agenție se precizează detaliile acestui moment dureros: „Cu mare tristețe putem confirma că Patrick Godfrey trecut în neființă azi-noapte. A murit în pace, acasă, înconjurat de familia sa.” Aceleași cadre oficiale au ținut să sublinieze calitățile umane și profesionale deosebite ale artistului, adăugând în încheierea mesajului lor: „Paddy a fost un actor excepțional de talentat și o persoană remarcabilă, și ne va lipsi enorm.”

Roluri de referință în cinematografia internațională

Patrick Godfrey s-a impus ca o prezență inconfundabilă în cinematografie, oferind publicului interpretări pline de profunzime. Rolul său de vârf rămâne cel din ecranizarea modernă a basmului clasic, „Povestea unei cenușărese”, un proiect de succes în care a dat viață personajului Leonardo da Vinci și în care a împărțit platoul de filmare cu nume mari ale industriei, precum Drew Barrymore, Anjelica Huston, Dougray Scott, Melanie Lynskey și Timothy West.

Dincolo de acest succes de proporții, portofoliul său cinematografic este extrem de bogat și include o serie de producții memorabile. Printre titlurile sale de referință se numără peliculele realizate în anul 1986, „În sensul acelor de ceasornic” și „O cameră cu vedere”, urmate de drama „Maurice” în anul 1987. Ulterior, actorul a demonstrat o versatilitate remarcabilă prin aparițiile sale în ecranizările de succes „Ce înseamnă să fii onest” din anul 2002 și în drama clasică „Oliver Twist” din anul 2005.

De asemenea, el a oferit o interpretare de excepție în rolul Căpitanului Morrell din adaptarea cinematografică a operei „Contele de Monte Cristo” lansată în anul 2002, și a dat viață personajului Monsieur Gillenormand în celebra versiune cinematografică a filmului „Mizerabilii” din anul 2012.

Șapte decenii dedicate scenei și ecranului

Născut la Londra în anul 1933, regretatul actor a simțit chemarea scenei încă din tinerețe. Potrivit publicației Variety, el a făcut primii pași importanți în industria divertismentului în anul 1956, moment în care s-a alăturat Companiei de Teatru Radiofonic a BBC. Debutul său oficial în lumea filmului a avut loc în anul 1972, când a interpretat rolul unui servitor într-o adaptare televizată a operei „Domnișoara Julie”, o producție realizată de John Glenister și Robin Phillips sub egida prestigioasei Royal Shakespeare Company.

Pe parcursul deceniilor care au urmat, el a devenit un chip extrem de familiar și în televiziune, bifând apariții în zeci de seriale de mare succes. Publicul l-a putut urmări în producții legendare precum „Doctor Who”, „Viața și aventurile lui Nicholas Nickleby”, „Misiune de urgență”, „Mașinile Z”, „Scenariu”, „Blott peisagistul”, „Doctorul Martin” și „Bramwell”. Toate aceste roluri au contribuit la conturarea profilului unui profesionist desăvârșit, respectat deopotrivă de colegi și de critici.

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Omagiul adus unui actor activ și devotat

Vestea morții sale a generat un val de emoție în mediul online, unde prietenii și colegii de breaslă au ținut să își exprime prețuirea. Printre aceștia s-a numărat și dramaturgul Bill Rosenfield, care a publicat un mesaj emoționant pe rețeaua socială Facebook, punând în lumină esența întregii existențe a artistului: „Cu o carieră teatrală care s-a întins pe parcursul a aproape 70 de ani (!), Patrick este exemplul perfect de ceea ce înseamnă să fii un ‘actor activ’. De-a lungul acelor decenii, l-ați văzut de nenumărate ori pe ecran.”

Rosenfield a continuat prin a trece în revistă realizările remarcabile ale acestuia, descriind parcursul profesional al actorului ca fiind „un rollercoaster bogat, o carieră pe care orice actor ar fi mândru să o numească a sa”. În finalul confesiunii sale, dramaturgul a sintetizat calitățile care l-au transformat pe Godfrey într-un reper de neînlocuit: „Patrick a fost un om minunat, un actor desăvârșit și un prieten extraordinar. Odihnește-te în pace, drag prieten.”

Patrick Godfrey lasă în urmă o familie îndurerată, pe soția sa, actrița Amanda Walker, și pe cei doi copii ai lor, Kate și Richard Godfrey, cei care i-au fost alături până în ultimele clipe ale vieții.

Foto – Profimedia

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