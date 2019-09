Ramona Bădescu este însărcinată. Vedeta va deveni mamă la 50 de ani

Ramona va aduce pe lume un băiețel, chiar luna aceasta. Vedeta a vorbit despre sarcină și tatăl copilului ei în cadrul unui interviu acordat Ok Magazine.

„Eu, cu mult timp înainte, îmi făcusem procedura de conge­lare a ovulelor – despre care le sfătuiesc şi pe tinere să se informeze şi să o facă. Eu nu ştiam despre asta, dar o prie­tenă mi-a sugerat acum câţiva ani lucrul acesta. Chiar dacă am 50 de ani ca vârstă anagrafică, ca vârstă biologică am vreo 32, aşa cum arată analizele, pentru că nu am făcut niciodată excese şi am avut o viaţă sănătoasă. Eu şi iubitul meu luasem hotărârea ca, în luna ianuarie, să recurgem la fertilizare, dar când m-am dus să încep procedura, cu toa­te analizele, doctorul meu gi­necolog m-a privit cu un surâs enorm şi m-a surprins spunân­du-mi că eram deja însărcinată în două săptămâni”, a declarat Ramona pentru sursa citată.

Cu toate că nu a dezvăluit cine este tatăl copilului ei, aceasta a precizat că trăiește o poveste de iubire așa cum și-a dorit întotdeauna.

„În aceşti doi ani de zile de când am ales să mă dedic vieţii sentimentale, am trăit pentru prima oară în viaţa mea o iubire intensă, o iubire magică, aşa cum nu am simţit niciodată până acum pentru o persoană unică, aşa cum este el, dar care nu are nicio legătură cu lumea showbiz-ului. Ne-am cunoscut în cadrul unui eveniment desfăşurat la Roma, iar prima întâlnire a fost dezastruoasă, un eşec, pentru că ţin minte că era vară, el era îmbrăcat într-un costum albastru deschis, care m-a şocat, iar prezenţa şi personalitea lui puternice mi-au lăsat impresia că ar fi un om foarte sigur şi plin de el. Am vorbit atunci, nu mai mult de câteva minute, după care ne-am salutat cordial“, a povestit Bădescu.

Sursă foto: Hepta, Ok Magazine

