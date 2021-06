Radu Vâlcan își face griji pentru Adela înainte de naștere: „Are niște complicații la coloană…”

În câteva săptămâni, Adela Popescu (34 de ani) și Radu Vâlcan (44 de ani) vor deveni părinți pentru a treia oară. Cei doi mai au doi băieți, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani).

Adela și Radu așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a celui de-al treilea copil și deși au experiență în “meseria” de părinți, sunt mai emoționați ca niciodată în așteptarea marelui eveniment.

Adela Popescu vorbea în urmă cu câteva zile despre temerile sale legate de a treia naștere, spunând că are niște probleme cu coloanal vertebrală.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Într-adevăr, am început să am și mari emoții pentru naștere pentru că, dacă la prima mi s-a părut că a fost complicat și dureros, dar m-am gândit că a fost o întâmplare, la a doua m-am dus mult mai relaxată și a fost chiar mai greu. Acum, a treia oară, am o certitudine că va fi foarte greu. (…) Eu am niște complicații la coloană, astfel încât când copilul coboară se așază pe niște terminații nervoase ale coloanei. Deci mie când îmi începe travaliul nu am doar durere pe contracție, am o durere constantă, ca atunci când cineva îți apasă pe măduvă, deci pe nervi, plus intensitatea de la contracție. Durerea e foarte mare”, dezvăluia vedeta de televiziune.

Soțul ei, Radu, a spus recent că se teme și el pentru Adela din cauza acestor probleme.

„Are niște complicații la coloană, motiv pentru care cele două nașteri nu au fost destul de ușoare. La primul copil, travaliul a durat 12 ore. Copilul apăsa foarte mult pe coloană. Atingea niște nervi acolo. La a doua naștere, travaliul a durat 5 ore, dar a fost mai dureros”, a mărturisit Radu Vâlcan, la Antena Stars.

Radu Vâlcan a mai spus că cei Alexandru și Andrei sunt și ei foarte nerăbdători să-și cunoască frățiorul.

„Andrei și Alexandru sunt nerăbdători să-și cunoască frățiorul. Ne pregătim așa cum ne-am pregătit în cazul celorlalți doi copii. Adela este emoționată. Pentru că are cele două experiențe anterioare știe să îți stăpânească emoțiile mult mai bine ca mine. Când vine momentul acela, contracțiile, când știe că urmează să nască, îmi spune să stau liniștit. Știe foarte bine ce înseamnă și când este momentul prielnic”, a adăugat actorul.

Foto – Facebook