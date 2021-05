Prinţul William al Marii Britanii s-a vaccinat împotriva COVID-19

Prințul William (38 de ani), nepotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii și al doilea în linia de succesiune la tron, s-a vaccinat împotriva COVID-19, după cum apare pe contul oficial de Twitter al Ducilor de Cambridge. Pe rețeau de socializare a fost publicată și o imagine cu prințul William, surprinsă în momentul imunizării.

„Marţi am primit prima doză din vaccinul împotriva COVID-19”, a spus el. În mesajul său, ducele de Cambridge și-a exprimat recunoștința pentru cei implicați în campania de vaccinare.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.

To all those working on the vaccine rollout – thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb

