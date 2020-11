Prințesa Martha Louise a Norvegiei se mărită cu șamanul Durek Verrett

Prințesa Martha Louise a Norvegiei, în vârstă de 49 de ani, și șamanul american Durek Verrett (45 de ani) trăiesc o frumoasă și atipică poveste de dragoste de ceva vreme și sunt hotărâți să facă pasul următorul în relație. Între cei doi s-a legat mai întâi o prietenie, iar în luna mai a anului trecut și-au recunoscut public iubirea.

„Știi, când îţi întâlneşti adevărata iubire și eu am fost suficient de norocoasă s-o găsesc pe a mea. Durek mi-a schimbat viaţa, aşa cum a făcut-o cu mulţi alţii. M-a făcut să văd că iubirea necondiţionată există pe această planetă. M-a acceptat, fără întrebări ori frici. Mă face să râd mai mult decât oricine, are cele mai înţelepte sfaturi pentru mine. Mă simt atât de fericită şi binecuvântată că este iubitul meu. Îţi mulţumesc, iubirea mea, pentru că m-ai inclus, atât de generos, în familia ta”, a mărturisit aceasta în mai 2019, pe contul de socializare.

Prințesa Martha Louise a Norvegiei și șamanul Durek Verrett, logodnă de Crăciun

Convinși că erau sortiți să se întâlnească încă dinainte de a se naște, prințesa și iubitul ei, se vor logodi de Crăciun. Durek Verrett a mărturisit pentru „Vanity Fair” că a confecționat personal verighetele de nuntă. Însă a fost nevoit să amâne momentul cererii în căsătorie, mai întâi din cauza pandemiei de COVID-19, apoi din cauza sinuciderii fostului soț al prințesei, scriitorul şi pictorul Ari Behn. Cei doi au fost căsătoriți între 2002 și 2017 și au trei copii împreună: Maud Angelica (17 ani), Meah Isadora (15 ani) și Emma Tallulah (12 ani).

Durek a cerut binecuvântarea regelui Harald și a reginei Sonja și este hotărât să-i ceară mâna prințesei Martha Louise chiar de Crăciun.

Șamanul se consideră un „ghid spiritual și un vindecător genial”, aflat la a „șasea generație de șamani” în familia sa. El spune că poate încetini îmbătrânirea, prin folosirea puterii sale de a „accesa atomii” din interiorul corpului uman. Prințesa Martha Louise este pasionată de spiritualitate și de meditație. Aceasta a făcut și o călătorie în India, în căutarea iluminării spirituale.

Prințesa Norvegiei este a patra în linia succesiunii la tron după fratele ei mai tânăr Haakon și cei doi copii ai acestuia.

