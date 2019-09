Prințesa Charlotte a confirmat: Kate Middleton este însărcinată!

Potrivit unei surse regale, citate de New Idea, Charlotte „a lăsat vrabia să zboare”, aceasta spunând tuturor că „mami are o altă fetiță”.

„Una dintre ajutoarele învățătoarei a auzit-o pe Charlotte spunând asta și nu i-a venit să creadă – Charlotte vorbea foarte tare și părea convinsă că mama ei este însărcinată”, a afirmat sursa citată.

„A fost o adevărată bombă lansată în prima ei săptămână de școală”, a spus aceeași sursă, care a precizat că mica prințesă era extrem de încântată de faptul că va avea o surioară.

„Spunea că abia așteaptă, părea foarte entuziasmată”, a subliniat sursa regală.

Vorbele fiicei Prințului William confirmă astfel zvonurile apărute săptămâna trecută, conform cărora ducesa de Cambridge ar fi din nou însărcinată.

Kate a fost văzută, la lansarea celei de a treia grădini Back to Nature, punându-și deseori mâna pe burtă. De asemenea, sub rochia ducesei se putea observa o mică umflătură, chiar sub centură.

Totuși, până în prezent, Palatul Kensington nu a confirmat vestea.

Sursă foto: Hepta

