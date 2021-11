Nicole Cherry (22 de ani) va deveni mama unei fiice, Anastasia Maria, în luna decembrie a anului acesta. Recent, în mediul online, solista a publicat primele imagini din camera fetiței sale.

Primele imagini din camera fetiței lui Nicole Cherry. „Accesoriile sunt de inspirație scandinavă”

„Dragilor, camera micuței mele este acum pregătită! Mobilierul și accesoriile alese de noi sunt de inspirație scandinavă”, a scris artista pe Instagram.

Nicole și partenerul ei, Florin Popa (30 de ani), s-au logodit în octombrie 2021. „Pentru totdeauna”, a scris solista în dreptul primei fotografii cu inelul de logodnă.

„Sunt neașteptat de bine, aș putea să zic. Nu am nimic. Într-adevăr, stau acasă, zic, totuși, să nu fac prea mult efort, pentru că nu este recomandat. Dacă ar fi după mine, m-aș plimba, m-aș duce, aș mai face lucruri. Am pregătit dulapul cu hăinuțele, urmează să-i vină pătuțul și așa mai departe. Mama m-a ajutat cu curățenia”, mărturisea solista de curând, în emisiunea „La Măruță”.

Între artistă și partenerul ei este o diferență de vârstă de 8 ani, diferență pe care Nicole o consideră un avantaj. „Până să fiu cu el, am mai avut așa mici copilării cu băieți care erau de vârsta mea și, sincer, nu mă regăseam”, mărturisea Nicole în trecut.

„Când eram de aceeași vârstă, mereu simțeam că eu sunt mai matură. Și de data asta chiar simt că e ceva potrivit. Adică e matur cât să poată să mă înțeleagă și câteodată să îmi facă și copilăriile, adică e frumos”, a încheiat atunci.

Perechea s-a cunoscut în magazinul GSM deținut de Florin. „Eram în zona Unirii, iar tatăl meu căuta un magazin GSM pentru a-mi repara telefonul. A intrat pentru a întreba dacă este posibil să am din nou mobilul funcțional, măcar pentru a-mi recupera datele de pe el. Eu l-am așteptat în mașină, în fața magazinului. La un moment dat, am început să mă întreb de ce durează atât de mult și am intrat după el. Cred că a fost dragoste la prima vedere, acea sclipire”, a declarat Nicole pentru VIVA!.

„Fiind mai mică în momentul ăla – el e mai mare cu 8 ani – diferența se simțea puțin mai tare atunci. Acum, având 22 de ani, deja diferența nu se mai simte atât de tare ca atunci când aveam 16. Ușor, ușor, am început să vorbesc cu el, să-l cunosc, să-mi dau seama că e un om care mă face să zâmbesc și care are simțul umorului”, a continuat.

„Era, așa, mai mult o chestie între noi… Pur și simplu, din respect pentru tata, mă ajuta de fiecare dată când aveam nevoie. Râdeam când ne întâlneam și, ușor, ușor, am râs atât de mult că… am rămas împreună”, a mai spus.

