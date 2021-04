Alina Laufer a născut prematur luni, 15 februarie 2021. Vedeta mai are o fiică, Karina, în vârstă de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge. Alături de Ilan Laufer, actualul ei partener de viață, Alina a devenit mamă de gemeni.

Timp de aproape 6 săptămâni, Alina și gemenii au fost internați în Maternitatea Giulești. Joi, 25 martie, Alina și gemenii au revenit acasă. Pe 11 aprilie, Ilan a publicat prima imagine cu gemenii lor în mediul online.

Prima imagine cu gemenii Alinei Laufer. „Prima noastră ieșire”

„Prima noastră ieșire cu prințișorii în parc! ❤️ O duminică frumoasă, dragi prieteni! ”, a scris Ilan Laufer pe Instagram, în dreptul fotografiei. „Doamne ajută! Să crească mari și sănătoși copilașii drăgălași, alături de surioara lor frumoasă și de ai lor minunați părinți!

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Fotografia o găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Sunteți superbi, iar prințișorii sunt și mai frumoși. Abia aștept să mai crească, să-i văd jucându-se. Să vă trăiască sănătoși și voi mereu alături de ei!; Să vă trăiască și să vă aducă numai bucurii! Felicitări, familie frumoasă! ”, au fost câteva dintre comentariile postării.

„Jorge și Karina, fetița noastră, i-au cumpărat micuței prima pereche de cercei din viața ei și abia aștept să îi punem! Karina este și ea entuziasmată. Mă tot întreba când venim acasă! Aș fi putut să plec de vineri [19 martie] din spital, însă mie mi-a fost frică și am tot amânat momentul!

Eu m-am recuperat! Sunt foarte ok, am avut tot timpul o stare de spirit bună și nu am plâns deloc în spital. M-am documentat despre copiii născuți prematur și știam exact care sunt riscurile și ce trebuie făcut.

Am avut încredere în echipa de doctori de la Maternitatea Giulești și știam că totul trebuie să fie bine! Nu mai pot de dragul lor! Abia aștept să îi duc în camera lor superbă pe care le-am pregătit-o acasă!”, mai spunea Alina la finalul lunii martie, pentru Click!.

Alina a pierdut o sarcină în trecut

În vara anului 2020, invitați în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Alina și Ilan dezvăluiau că vor deveni părinți. „Ne iubim foarte mult și ne-am dorit foarte mult [un copil].

Vreau să spun că nu am încetat să încercăm în toți acești 8 ani de zile. Și știi cum tu încerci, faci tratamente, injecții în burtă, (…). Și vin prieteni la tine, o dată la ceva timp, și îți zic fă bă și tu o dată copii. (…)

Era o presiuni din toate părțile. Nimeni nu știa că noi la fiecare 6 luni de zile repetam analizele. În urmă cu câteva luni sau chiar anul trecut, Alina a mai rămas o dată însărcinată și foarte repede după acel eveniment s-a stins sarcina, din păcate.

Am fost foarte supărați. Acum, lui Alina i-a fost frică să nu anunțăm prea repede, dar feeling-ul meu de data asta a fost așa că trebuie să-i anunțăm ca să știe și Dumnezeu”, a mărturisit Ilan atunci.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro