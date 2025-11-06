Prima crimă a avut loc la „Trădătorii”. Concurenții, surprinși de următoarea probă: „Era un mormânt deschis și pregătit chiar pentru mine”

În ediția de miercuri, 5 noiembrie, a emisiunii „Trădătorii” s-a aflat care a fost prima crimă a celor trei trădători, iar Daniel a fost nevinovatul care nu a mai ajuns la micul dejun. În această seară, concurenții rămași se vor afla în fața unei probe care le va face pielea de găină.

Trădătorii au făcut prima crimă

Cei trei trădători și-au ales prima victimă, care a plecat acasă înainte de micul dejun.

„Dragi trădători, nu știu cât de departe vă va duce acest joc și sper să-l pierdeți, evident”, le-a transmis Daniel celor care l-au ucis, înainte să părăsească jocul pentru totdeauna.

Un alt moment important al serii a fost decizia de la Masa Rotundă, acolo unde concurenții au ajuns la concluzia că Răzvan este trădător.

„A fost o greșeală. Se pare că jocul este mult mai greu de cât mă așteptam”, a spus Iulian după ce a realizat că votul lor nu a făcut de cât să-i lase fără un aliat.

În această seară, de la 21:30, vedem cine este următoarea victimă a trădătorilor.

„Mă tot uit la peretele ăla în sala de mic dejun și chiar nu am nicio remușcare. Singura remușcare pe care o am este faptul că există șansa să fiu eliminat înainte de a lua toți banii”, va spune Ionel care știe că există câteva persoane care îl bănuiesc.

Concurenții, în fața unei probe „de coșmar”

Tot în ediția de joi, 6 noiembrie, concurenții vor vota, din nou, la Masa Rotundă.

„Îmi dau seama că pericolul de multe ori nu vine din partea trădătorilor, ci din partea nevinovaților – se suspectează folosind niște indicii emoționale care nu pot duce într-o direcție bună”, va spune Gabi.

Înainte de vot, însă, concurenții vor fi supuși unei probe de curaj care va aduce și întorsături neașteptate de situație, ce vor schimba cu totul dinamica jocului.

„Asta e proba de curaj?! Era un mormânt deschis și pregătit chiar pentru mine”, va spune Sasha.

Ce surpriză îi așteaptă în urma jocului, aflăm de la 21:30. Nu ratați TRĂDĂTORII în fiecare miercuri și joi, la PRO TV. Reality-show-ul poate fi urmărit cu o zi în avans pe VOYO.

