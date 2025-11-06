Prima crimă a avut loc la „Trădătorii”. Concurenții, surprinși de următoarea probă: „Era un mormânt deschis și pregătit chiar pentru mine”

În ediția de miercuri, 5 noiembrie, a emisiunii „Trădătorii” s-a aflat care a fost prima crimă a celor trei trădători, iar Daniel a fost nevinovatul care nu a mai ajuns la micul dejun. În această seară, concurenții rămași se vor afla în fața unei probe care le va face pielea de găină.
„Mă tot uit la peretele ăla în sala de mic dejun și chiar nu am nicio remușcare. Singura remușcare pe care o am este faptul că există șansa să fiu eliminat înainte de a lua toți banii”, va spune Ionel care știe că există câteva persoane care îl bănuiesc.
Tot în ediția de joi, 6 noiembrie, concurenții vor vota, din nou, la Masa Rotundă.
„Îmi dau seama că pericolul de multe ori nu vine din partea trădătorilor, ci din partea nevinovaților – se suspectează folosind niște indicii emoționale care nu pot duce într-o direcție bună”, va spune Gabi.