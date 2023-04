Paula Seling, povești emoționante de Paște: „Cele mai mari viziuni le-am avut în noaptea de Înviere”. Ce tradiții respectă cu fiica ei / Exclusiv

Paula Seling a avut un început de lună plin. Artista a fost într-un turneu în mai multe orașe din țară, în cadrul căruia și-a încântat fanii cu pricesne și cântece sfinte, iar zilele trecute a urcat pe scena Ateneului Român, unde a participat la spectacolul caritabil Pascal, alături de mai mulți artiști. Exclusiv pentru UNICA.RO, artista a dezvăluit cum se pregătește pentru Paște și care sunt tradițiile pe care le respectă.

Paula Seling (44 ani) se pregătește sufletește pentru Paște, an de an, interpretând cântece sfinte. Invitată, recent, la FRESH by UNICA, artista a dezvăluit că este nelipsită de la slujba de Înviere și, alături de fiica ei, respectă mai multe tradiții specifice acestei perioade.

Paula Seling, dezvăluiri despre Paște și tradițiile pe care le respectă cu fiica ei

„Consider că pe lumea aceasta poți tu să te zbați cât vrei, poți să încerci să vâslești în toate direcțiile posibile, calea ta este aranjată și dăruită pentru a învăța ceva din viața aceasta. Școala asta este ca un fel de viață prin care trebuie să trecem și să învățăm toate lucrurile importante pentru noi, pentru a deveni mai buni fizic și spiritual. Dacă este să se întâmple un lucru, se va întâmpla.

Sigur că Dumnezeu lucrează prin oameni și trebuie să muncești foarte mult pentru a-ți atinge scopurile, dar întotdeauna există o aură, un praf stelar pe care îngerii și Dumnezeu îl presară peste toate faptele tale și, atunci când e să se întâmple un lucru, se va întâmpla cu siguranță”, a spus Paula Seling la FRESH by UNICA.

Citește și: Paula Seling, despre fiica ei: „Copilul este un cadou pe care îl primești în viața ta” / Exclusiv

Paula Seling petrecea Paștele la bunici, în copilărie

Amintirea Paștelui din copilărie a rămas vie în mintea și sufletul Paulei Seling. Cântăreața mărturisește că petrecea sărbătorile întotdeauna la bunici, ajutându-i să pregătească bucatele și casa pentru Paște.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„În copilărie mergeam de fiecare dată la bunici. Paștele îl făceam ajutându-mi bunicii să pregătească casa pentru sărbătoare, bucatele, se găteau anumite preparate și eram acolo întotdeauna pentru a ajuta. (…) Există niște momente pe care mi le amintesc cu mare drag. Bunica mă trimitea în grădină să culeg frunzulițe și plăntuțe foarte drăguțe pentru a vopsi ouăle roșii și a face niște modelaje. (…) După aia se vopseau în coji de ceapă roșie sau ceapă normală și se puneau în dresuri de damă, se legau cu ață. Cam așa se vopseau ouăle și, de ce să nu recunosc, și astăzi cam așa e pentru mine cel mai plăcut mod de a vopsi ouăle”, ne-a povestit Paula Seling.

Citește și: Paula Seling, la FRESH by UNICA: „Familia e totul și e foarte important să îi dăruiești totul” / Exclusiv

„Vreo două săptămâni nu mai știai care e mirosul tău și pe ce lume trăiești”

Tradiția stropitului fetelor de măritat i-a adus zâmbetul pe buze Paulei Seling.

„Mai era un obicei care un pic s-a mai diluat în zilele noastre. Pe vremuri era un obicei, cel al stropitului fetelor. Băieții veneau să le stropească cu o găleată de apă, să crească, să înflorească… Era un simbol al fertilității, al dragostei, al iubirii. Acum, în perioada aceasta, băieții veneau la stropit cu parfumuri. Dacă vă închipuiți se stropea cu parfum în cap, se stropea pe haine și, când veneau 20-30 de flăcăi să te stropească, cu 20-30 de arome, vreo două săptămâni nu mai știai care e mirosul tău și pe ce lume trăiești, pentru că amețeala respectivă nu mai ieșea nici nu 300 de dușuri. Dar era foarte drăguț, era amuzant”, a spus Paula Seling la FRESH by UNICA.

Alături de fiica sa, Elena, care a venit în viața ei în urmă cu 6 ani, Paula Seling respectă mai multe tradiții pentru ziua de Paște. Artista mărturisește că slujba de Înviere reprezintă momentul în care a avut cele mai frumoase gânduri și viziuni asupra viitorului ei, motiv pentru care este nelipsită de la biserică în noaptea de Paște.

Citește și: Paula Seling dezvăluie cum a depășit momentul divorțului: „A trebuit să mă adaptez noului mers al lucrurilor” / Exclusiv

Paula Seling: „Cele mai mari viziuni asupra viitorului le-am avut în noaptea de Înviere”

„Vizitatul neamurilor și mersul la biserică pentru a sfinți bucatele, pentru a asista la slujba de Înviere. Întotdeauna atunci se întâmplă magia, pentru că cele mai frumoase gânduri și cele mai mari viziuni asupra viitorului le-am avut în noaptea de Înviere, de-a lungul timpului. Mergi acolo, te rogi și îți dai seama cine poți să fii, ce poți să fii sau ce trebuie să fii”, ne-a spus Paula Seling.