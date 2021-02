Pamela Anderson: „Veganii sunt mai buni la pat”

Pamela Anderson (53 de ani) s-a căsătorit din nou, la sfârșitul anului 2020, chiar în Ajunul Crăciunului, și este acum mai fericită ca niciodată. Așa cum ne-a obișuit deja, starul din „Baywach” are o formă fizică de invidiat și din cele declarate recent pe rețelele de sociale, Pamela are și o viață intimă intensă cu soțul ei, Dan Hayhurst.

Vedeta a dezvăluit secretul partidelor fierbinți de amor pe care le trăiește în dormitor. Este vorba despre dietă, iar Pamela spune că persoanele care nu consumă carne sau produse de origine animală au performanțe mai bune în pat.

Vedeta este de mai bine de 30 de ani adepta unei alimentații fără carne și acum a reușit să-l convingă și pe soțul ei să adopte un regim vegan.

„Veganii sunt iubiţi mai buni. Colesterolul din carne, ouă şi lactate provoacă întărirea arterelor şi multe alte lucruri nocive pentru organism. Încetineşte circulaţia sângelui către toate organele corpului, nu numai spre inimă. Îţi poţi îmbunătăţi sănătatea generală şi poţi creşte apetitul sexual doar prin a adopta o dietă vegană. Un corp sănătos este un corp sexy, iar consumul de carne nu este nicidecum sănătos. Acesta este adesea asociat cu probleme cardiace, apariția diabetului, obeziatate și chiar disfuncții erectile”, a scris Pamela Anderson, pe pagina sa de Twitter.

Mariajul cu Dan Hayhurst este al șaselea în palmaresul actriței. Primul ei soț al Pamelei a fost muzicianul Tommy Lee (58 de ani), împreună de care are doi fii, Brandon Thomas Lee (24 de ani) și Dylan Jagger Lee (23 de ani). Din 2006 până în 2007, vedeta a fost căsătorită cu solistul și compozitorul Kid Rock (50 de ani). În 2007, s-a căsătorit cu Rick Salomon (53 de ani), de care a divorțat tot un an mai târziu. Apoi, în 2014, Pamela și Rick s-au căsătorit din nou și s-au separat pentru ultima dată un an mai târziu, în 2015. În 2020, Pamela s-a căsătorit cu producătorul american de film Jon Peters (75 de ani), dar au divorțat 12 zile mai târziu.

