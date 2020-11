Olimpia Melinte (33 de ani) va deveni mamă pentru a doua oară. Actrița mai are un fiu, Sasha, în vârstă de 6 ani.

Olimpia Melinte a confirmat sexul celui de-al doilea copil: „Îmi vine să plâng, să râd, să sar în sus de fericire”

„It’s a GIIIIIRL!!!! Mi-a fost frică să o spun cu glas tare atunci când toată lumea mă întreba ce mi-aș dori să fie, „băiat sau fată?”. Dar adevărul e că visam la o fetiță!

Și acum știind că inima ei bate odată cu a mea îmi vine să plâng, să râd, să sar în sus de fericire și tot ce pot să-i promit este că va fi cea mai iubită dintre pământence! ❤️”, a scris actrița în mediul online.

Invitată de curând în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Olimpia a dezvăluit că soțul ei, Constantin Luca, a fost cel care și-a dat seama că era însărcinată.

„M-a luat prin surprindere. Ceea ce este incredibil este că și-a dat seama soțul meu că sunt însărcinată. (…) Zic: «N-are cum, sunt obosită de la stres, de la filmări».

Și-a dat seama pentru că îmi era foarte somn. Ajungeam acasă după o zi de filmări și de obicei mai rezistam 3-4 ore prin casă cu copilul. Măi, la 20:30 picam lată.

Pe lângă asta, mi-era foame non-stop. Mă enervam cumplit dacă n-aveam mâncare și ce-mi doream eu să mănânc. El na, știind cum a fost la primul [copil], a zis: «Cred că [asta] se întâmplă».

A plecat de acasă și a venit cu testul de sarcină. Fix așa a fost. A avut dreptate. Sasha era cu noi, dar nu i-am spus imediat. Am zis să merg la doctor să-mi confirme. N-am vrut să îl fac să spere la ceva”, a mărturisit actrița.

Olimpia Melinte: „Vreau să nasc natural”

„Vreau să nasc natural cum am născut și la Sasha. Sper să fie totul bine. La el a fost o naștere foarte complicată pentru că eu sunt foarte încăpățânată, dar la a doua am înțeles că e mai simplu, deci poate am noroc”, a mai spus actrița.

Actrița va naște în luna aprilie, iar, pentru moment, nu s-a gândit la nume. Fiul ei Sasha își dorea ca, dacă era băiat, să-l cheme Luka Modrić, ca pe fotbalistul echipei Real Madrid, iar dacă era fată, să o cheme Sia.

