Oana Roman și Marius Elisei, împreună după divorț. Ce mesaj au transmis

După ce ieri au divorțat la notar, Oana Roman și Marius Elisei au vorbit cu sinceritate despre relația lor prin intermediul unui video pe care l-au postat pe rețelele de socializare.

„Am divorțat amiabil la notar. Dragii mei, din respect față de voi, comunitatea mea, am hotărât sa vorbim aici. Împreună vă anunțăm că am divorțat amiabil și rămânem părinți pentru Isabela și prieteni care se respectă și se sprijină reciproc. Cu sinceritate și ceva bâlbâieli de la emoții, vă mulțumim pentru suport și înțelegere“, a transmis Oana Roman în dreptul video-ului.

Oana Roman și Marius Elisei, video împreună după divorț. Ce au transmis cei doi

Oana Roman: Suntem împreună, deși nu mai suntem soț și soție. De ieri am semnat actele de divorț, la notar, amiabil.

Marius Elisei: Amiabil pentru că așa mi se pare și normal să se încheie o căsnicie, chiar dacă la unii există ceva la mijloc mai mult, în afara copiilor. E bine să se termine frumos și într-un mod civilizat, mai ales că atunci când închei, trebuie să închei ca atunci când te-ai cunoscut, cum ai început acea relație. Noi am început într-un mod frumos.

Oana Roman: Am ales să terminăm această căsnicie amiabil, am semnat la notar actele de divorț, cât și actele pentru custodia Isabelei, care va fi una comună. Vom avea grijă împreună de ea. Domiciliul va fi aici la ea acasă, pentru că asta e casa în care a crescut.

Marius Elisei: Și este normal ca copilul să crească lângă mama, pentru că așa e normal.

Oana Roman: „A fost cu suișuri și coborâșuri, nu pot să vă mint“

Oana Roman: Noi am vorbit, a fost cu suișuri și coborâșuri, nu pot să vă mint. N-a fost totul foarte clar de la început, dar dorința noastră a fost aceea ca Isabela să aibă un mediu liniștit în care să crească, și pentru asta noi trebuia să ajungem la o înțelegere frumoasă.

Am reușit lucrul acesta. Eu mă bucur că am reușit asta, că rămânem în primul rând părinți, în al doilea rând prieteni, chiar dacă mariajul nu a mai mers. Rămânem apropiați pentru că avem responsabilități comune în ceea ce o privește pe Isabela. Vom și colabora profesional. Și aici am reușit să ajungem la o înțelegere.

Mariua Elisei: Ceea ce arată că nu există o dușmănie între noi, să ne întoarcem spatele unul altuia.

Oana Roman: Important este că Isa va crește alături de noi, va sta și la mine, va sta și la tatăl ei. Ne veți mai vedea împreună la diverse evenimente din viața ei. Nu trebuie să credeți că dacă ne mai vedeți vreodată împreună, ne-am împăcat.

