Oana Roman și Marius Elisei fac terapie de cuplu: „Nu este o rușine!”

Oana Roman și Marius Elisei au împreună o fetiță, pe nume Isabela, în vârstă de 6 ani și își doresc ca de dragul micuței lucrurile să funcționeze între ei. După ce au fost plecați împreună într-o vacanță în Italia, Oana Roman a dezvăluit că ei încă se consideră o familie, se poartă ca o familie și fac tot ce le stă în putință pentru depăși momentele tensionate în care s-au aflat în prag de divorț, inclusiv merg la terapie de cuplu: „Eu și cu Marius continuăm să fim o familie pentru că și el și-a dorit lucrul ăsta. Ne-am dorit amândoi… Nu este o rușine să mergi la terapie de cuplu”, – a dezvăluit Oana Roman la Pro Tv.

Oana Roman declara la începutul acestui an că soțul său, Marius Elisei, s-a mutat la părinții lui și că nu infidelitatea este cauza separării, ci alte probleme de cuplu, inclusiv dezechilibrul financiar: „Nu s-a pus problema despre o altă femeie, dar nici despre un alt bărbat. Nu mai funcționau lucrurile, a fost o chestie asumată și discutată. Lumea a început că divorțăm, eu nu m-am gândit neapărat. Între timp au venit sărbătorile și Izabela nu merita să stea cu părinții separați. El s-a mutat la părinții lui. Am mai avut o discuție în care ne-am dat seama că nu ne e bine împreună, dar nici separat. (…) S-au întâmplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile, în sensul că eu sunt mai vulcanică, dar pe el îl afectează. S-a ajuns într-un punct în care efectiv lucrurile nu mai funcționau între noi, nu era ok pentru mine, pentru Izabela.”

