Oana Roman și Marius Elisei nu s-au împăcat, așa cum au lăsat să se înțeleagă

Oana Roman și Marius Elisei au lăsat să se înțeleagă că s-au împăcat după ce au petrecut Sărbătorile împreună, însă scandalul sexual în care a fost implicat recent soțul său a făcut-o să-și revizuiască complet atitudinea, să-și ia inima în dinți și să recunoască totul.

Marius Elisei a avut un schimb incitant de mesaje cu un travestit destul de cunoscut în showbizz-ul autohton, pe nume Delia Rexha, iar conversația lor a fost făcută publică întocmai de transsexualul din Oradea: „Ți-am dat așa că îmi caut o amantă dacă s-ar putea”, „Păi vreau să fiu cu tine, nu o mai vreau pe asta” sau „Îmi place ce corp ai tu și nu contează că esti transsexuală, ce contează asta”, – sunt doar câteva din mesajele pe care Marius Elisei i le-a trimis transsexualului din Oradea.

Marius Elisei nu a negat nicio clipă aceste mesaje, însă a susținut că s-a aflat sub influența băuturilor alcoolice: „E real, mă rog, nu știu. Probabil că este o discuție mai veche și eram cu siguranță… nu-mi regăsesc textul, adică nu sunt eu acolo, dar cert e că, cu siguranță am fost într-o stare mai avansată de ebrietate și îmi ardea de glume, de show” – a mărturisit soțul Oanei Roman pentru spynews.

Oana Roman, profund dezamăgită de situația în care a fost implicată fără voia ei, a transmis un mesaj clar și destul de tranșant în mediul online: „Isabela este cel mai important lucru din lume pentru mine! Este sensul vieții mele si ceea ce imi dă putere de munca si bucuria de a trăi. Voi face orice este necesar ca viata ei sa fie frumoasa si împlinită, liniștita si plina de bucurii. Liniștea ei si inocenta ei sunt profund umbrite in aceste zile de circul mediatic iscat in legatura cu cel care îi este tată. (…)

Așa cum am spus încă din Decembrie anul trecut eu și Marius Elisei suntem separați în fapt, el nu mai locuiește cu noi și deși au existat tentative de împăcare din partea lui, ne-am văzut si am fost de acord sa ne vedem doar pentru ca Isa are nevoie de prezenta tatălui in viata sa. Totusi eu NU pot comenta faptele si conduita nimănui si nu pot raspunde pentru faptele nimănui. De aceea nu doresc ca numele meu sa fie implicat in nici o discuție referitoare la un subiect care NU are nici o legătură cu persoana mea!” , – a scris Oana Roman rețelele de socializare.

Vezi cum arată Delia Rexha, cea cu care Marius Elisei, soțul Oanei Roman, a făcut schimb de mesaje, în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro