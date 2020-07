Oana Roman, declarație neașteptată: ”Sunt prea săracă să merg la mare”

Oana Roman a explicat de ce nu va merge vara aceasta pe litoralul românesc. Vedeta acuză prețurile exorbitante și susține că situația sa financiară nu-i permite să facă asemenea aroganță: „Nu vreau să merg la mare în România. Nu din snobism, ci pentru că sunt prea săracă să merg la mare în România! În plus, este şi călcarea în picioare. Deocamdată nu am cum să susţin litoralul românesc. Anul ăsta am spus „pas”.

Acum am fost doar eu cu Marius şi cu cea care îmi face sprâncenele, dar frustrarea Isabelei nu ţi-o pot descrie. Când am plecat şi am lăsat-o acasă, era foarte supărată. I-am explicat că sunt doar oameni mari şi că este o altfel de ieşire”, – a spus Oana Roman la Antena Stars.

Oana Roman arată tot mai bine în ultimul timp după ce a slăbit mai multe kilograme. Recent, vedeta a fost la piscină, unde și-a etalat noua siluetă cu mare mândrie. Vezi cât de bine arată Oana Roman în prezent în galeria foto de mai sus!

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro