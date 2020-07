Fiica Catincăi Roman, dată afară de la „Bravo, ai stil!”. Ce a făcut Călina

Fiica Catincăi Roman era una dintre favoritele show-ului, cu cele mai mari șanse la marele premiu, însă se pare că era în aceeași măsură mofturoasă și mereu pusă pe harță. Conform cancan.ro, Călina a fost protagonista mai multor controverse și de fiecare dată Călina nu ezita să se fălească cu celebritatea mamei ei.

În plus, după fiecare astfel de episod, tânăra, în speranța că va primi o mână de ajutor, își chema mama la platoul de filmare. Asta până de curând, când după o ceartă mostru și amenințări repetate că se va retrage din competiție, producătorii emisiunii de la Kanal D au decis să-i încheie contractul și să o lase să părăsească competiția:

„Călina era foarte plină de ea. După fiecare ceartă își chema mama la platou. Catinca venea, dar în afară să stea pe o canapea nu făcea nimic altceva. A tot amenințat că ea pleacă din competiție. Asta până când staff-ul n-a mai suportat fițele și au lăsat-o să plece. Păcat de ea că era una dintre candidatele la marele premiu, dar se pare că nu știe să piardă cu demnitate”, – au povestit persoane din anturajul nepoatei lui Petre Roman pentru sursa citată.

Călina Roman povestea în trecut că are o relație foarte apropiată cu mama sa: „Când am orice fel de problemă cu mama vorbesc. Cred că problemele mi le creez eu singură…. problema cu Instagramul, cu băieţii, sunt situaţii şi situaţii… Am studiat muzica opt ani de zile. Mama este un exemplu, este un om foarte bun, prea bun. E mama şi îmi place totul la ea.”, – mărturisea Călina Roman.

Catinca Roman își susține fiica în toate demersurile și au o relație foarte apropiată, de prietenie: „Am avut o relaţie bună, a fost un copil cuminte şi un bebeluş cuminte, nu mi-a fost complicat, a fost şocul mare la adolescenţă… Sunt apropiată de Călina, îmi spune tot. Vreau pentru ea să fie fericită atât, să înveţe cum să îşi facă viaţa fericită. Independenţa financiară, o bat la cap cu asta. Este foarte important ca o femeie să fie independentă financiar. Cred că o să îşi găsească drumul ei, eu când mi-am schimbat stilul de viaţă a văzut ce efect a avut în viaţa mea” , – spunea fiica lui Petre Roman, în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Instagram

