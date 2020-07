Focar de coronavirus în platoul „Acces Direct”. Veronica și Viorel Stegaru, testați pozitiv

Acest fapt a declanșat ancheta epidemiologică și toți cei care au intrat în contact cu cei infectați au fost trimiși în izolare: „Doi invitați și un membru al echipei Acces Direct au fost confirmați în urmă cu puțin timp cu noul coronavirus, motiv pentru care ediția de joi, 23 iulie, a fost înlocuită cu o ediție difuzată în reluare urmând ca de mâine emisia să își urmeze cursul firesc.

Echipa Acces Direct a luat toate măsurile impuse de lege pentru stoparea răspândirii virusului COVID-19 și siguranța persoanelor ce au avut un contact direct. A fost demarată o anchetă epidemiologică, a avut loc dezinfecție, atât în platou, cât și în redacție și au fost trimise în izolare persoanele care sunt considerate contacți direcți.” – se arată în comunicatul de presă transmis de trustul Intact.

Mirela Vaida a intrat în direct la Observator și a explicat situația, oferind detalii amănunțite. Prezentatoarea emisiunii a dezvăluit că atât Veronica (Vulpița), cât și Viorel Stegaru au fost confirmați cu COVID-19: „Febră nu avea, Vulpița a anunțat că are probleme cu bila și că se simte rău. Când ea a acuzat aceste stări de rău ne-am gândit că cel mai bine ar fi să facem acest test, atât ei cât și soțului ei. Pe ea nu am mai chemat-o la emisiune, soțul ei nu s-a simțit rău. Astăzi la ora 16.30 am primit confiemarea că cei doi sunt pozitivi la COVID-19”

„Eram aranjată, machiată, pregatită să intru în direct și în acel moment au venit rezultatele. Noi am fost precauți și bine am facut. Veronica s-a întors de la Blăgesti, a venit luni, după care a spus ca are ceva probleme cu bila. A spus că are o indigestie și nu se simte foarte bine (…) Atunci Am spus stop. DSP a intrat în legătură cu cei doi, noi am întocmit o listă cu cei cu care se întâlnesc frecvent. Eu nu am intrat în contact direct cu ei, pentru că ne vedem doar în emisiune, nu înainte, nu după. Tesul rapid a iesit negativ și îl aștept pe cel PCR. Până mâine sper să am rezultatul. Dacă nu va fi pozitiv, voi veni la muncă”, – a declarat Mirela Vaida, la Observatorul Antena 1 de la ora 19.00.

Șoferu care a adus-o pe Vulpița de la Blegești înapoi în București se simte rău și este și el suspect de coronavirus. De asemenea, alt șofer, doi cameramani și un reporter al emisiunii ar avea simptome specifice și așteaptă rezultatele testului.

