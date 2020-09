Oana Roman, agresată în copilărie: „Mai bine de 15 ani, am fost victima unei campanii oribile de bullying”

Oana Roman a trecut prin experiențe traumatizante în copilărie. Pentru că bullyingul și agresiunea juvenilă sunt subiectele momentului, vedeta de televiziune a mărturisit public, pe rețelele de socializare, că a trecut prin momente nefericite în copilărie, fiind personal victima unui comportament greu de tolerat din partea celorlalți tineri.

„Eu când am crescut, timp de mai bine de 15 ani, am fost victima unei campanii de bullying publică, oribilă, constantă. Pentru că eram alfel, iar tendinţa celorlalţi copii era de respingere, deoarece nu eram la fel ca ei. Eu nu voiam să port pampoane, părinţii mei nu aduceau cadouri profesorilor. Din cauza asta am fost extrem de agresată verbal. Copiii aceia s-au purtat oribil cu mine. 15 ani s-a întâmplat asta, zi de zi. Nu a deranjat pe nimeni, nu a simțit nimeni nevoia să ia vreo măsură, să spună ‘gata’, iar eu a trebuit să înghit”, a spus Oana Roman.

La scurt timp după destăinuiri, Oana Roman s-a declarat extrem de emoționată de reacția publicului care au bombardat-o cu mesaje de încurajare și cu laude pentru că a aavut curajul să vorbească deschis despre un subiect atât de delicat.

„M-a impresionat că mi-au scris sute de oameni care au trăit prin aceleași experiențe, care nu au avut curaj să povestească despre asta până acum. Și mi-am dat seama că este un subiect despre care trebuie să vorbim! Și cei care au trecut prin așa ceva trebuie să vorbească, trebuie să se elibereze, pentru că acet lucru le va da putere”, a mai spus vedeta.

Unul dintre cele mai emoționante mesaje primite de Oana de la urmăritorii ei, în urma celor mărturisite de ea, sună în felul următor: „Te ascult și simt lacrimi cum mi se rostogolesc pe obraji! Cu toate că nu am făcut parte dintre cei care te-au folosit drept ținta batjocorelilor, îți cer eu iertare că ai fost supusă unor asemenea traume! Îți cer iertare că de multe ori stăm nepăsători când ar trebui să învățăm să luăm atitudine. Nimeni nu este mai presus față de o altă ființă! Dumnezeu să ne ierte pe toți! Te îmbrățișez, Oana. Și să știi că te-am apreciat dintotdeauna foarte mult. Chiar de curând vorbeam cu fratele meu despre oamenii din media și te-am dat drept exemplu de ‘Așa da’!”

