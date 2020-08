Nicoleta Luciu a publicat în ultimul an doar fotografii de tip profil și selfie-uri, evitând să-și arate corpul, mulți presupunând că vedeta s-a îngrășat din nou. Dar, iată, Nicoleta Luciu arată mai bine ca niciodată și are toate motivele să-și expună cu mândrie silueta.

Nicoleta Luciu a fost felicitată și de sora sa, Iuliana Luciu, pentru inițiativă care i-a transmis un mesaj cu subînțeles: „Așa da!” – a scris aceasta la poza în care Nicoleta apare în dreptul unei cascade.

Nicoleta Luciu s-a retras de mult timp din lumina reflectoarelor, mutându-se la Mircurea-Ciuc, alături de soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii.

Nicoleta Luciu s-a luptat cu kilogramele în plus în ultima perioadă și recunoaște că nu este la greutatea pe care și-ar dori-o:

„Din iunie anul trecut țin regim vegan și raw-vegan. Am renunțat la cafea, gluten și zahăr. Nu sunt slabă, dacă asta vrei să știi. Am rămas la 60 de kilograme, la o înălțime de 175. Țin regim raw-vegan, adică cu fierbere și coacere, dar am și zile în care consum numai raw. Fac pâinici și mămăligă, asta am voie să mănânc”, – a explicat Nicoleta Luciu în urmă cu ceva timp.

