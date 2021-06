Ned Beatty a murit. Actorul avea 83 de ani

Actorul Ned Beatty, nominalizat la Premiile Oscar pentru interpretarea din „Network/ Rețeaua”, a murit duminică dimineața, 13 iunie.

„Ned a murit din cauze naturale duminică dimineaţă în prezenţa familiei sale şi a prietenilor lui apropiaţi”, a anunţat Deborah Miller, agent al companiei de impresariat Shelter Entertainment Group, potrivit Agerpres.

„Ned era un talent legendar şi emblematic, precum şi un prieten drag. Ne va lipsi tuturor”, a mai transmis aceasta.

Cine a fost Ned Beatty

Născut în statul american Kentucky, Ned Beatty a debutat pe marele ecran în anul 1972 în filmul „Deliverance/ Eliberarea”, în regia lui John Boorman. De-a lungul carierei sale de peste 40 de ani, actorul a interpretat mai multe roluri care l-au făcut cunoscut în întreaga lume. A jucat în franciza „Superman”, în filmul „All the President’s Men”, precum și în serialul de televiziune „Homicide: Life on the Street”.

Ned Beatty și-a împrumutat vocea personajului animat Lotso, ursul machiavelic din filmul animat „Toy Story 3”, producția ce a primit premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj de animaţie şi nominalizat la categoria „cel mai bun film”.

Actorul a fost nominalizat la Oscar la categoria „cel mai bun actor în rol secundar” pentru interpretarea în filmul „Network”, în regia lui Sidney Lumet.

„A fost unul dintre cele mai bune monologuri rostite vreodată într-un film”, a spus regizorul Seth Rogen, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Profimedia