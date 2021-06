Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit religios. Ce mesaje au transmis mirii

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-a căsătorit religios sâmbătă, 12 iunie 2021, în mare secret. Cei doi au spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă în luna februarie a anului trecut, dar au fost nevoiți să amâne nunta din cauza pandemiei de COVID-19.

Ce mesaje au transmis Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu după cununia religioasă

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au cununat la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, în cadrul unei ceremonii restrânse la care au participat membrii familiei și prietenii apropiați. Cei doi au postat apoi pe rețelele de socializare o serie de imagini de la căsătoria religioasă.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit astăzi. Te iubesc, soțul meu”, a fost mesajul transmis de Roxana Ionescu în dreptul imaginilor de la fericitul eveniment.

„Fiecare dintre voi care se bucură pentru fericirea noastră, are un loc cald în inima și familia noastră”, a răspuns și Tinu Vidaicu numeroaselor mesaje de felicitare.

În ziua cea mare, Roxana Ionescu a ales o rochie de mireasă, cu crăpătură pe picior și un decolteu adânc, care i-a pus în valoare silueta. Tinu Vidaicu a ales un costum elegant, de culoare bej, pe care l-a asortat cu o cămașă albă.

Ce spunea Roxana Ionescu despre nunta cu Tinu Vidaicu

„Nu aveam o data stabilită, dar am vrut să facem nunta în vara lui 2020, dar nu s-a mai putut. Nu am reprogramat nunta pentru 2021 pentru că am intuit că nu se va întâmpla nicio minune. Noi suntem oricum spontani. Nu am apucat să dăm nici bani pentru local.

Nici rochia de mireasă nu am ales-o, dar am în minte ceva. Nu am făcut o simulare, dar știu cum va fi. Sper să fie, de fapt, două rochii, pentru că voi vrea una mai elegantă pentru biserică și una mai ușor de purtat pentru petrecere”, povestea Roxana Ionescu la începutul anului.

Roxana Ionescu s-a retras din lumea televiziunii de mai bine de 15 ani, iar din august 2018 s-a mutat alături de Tinu, în Timișoara. Fosta prezentatoare a fost cerută în căsătorie în 2019, pe 22 aprilie, cu ocazia zilei ei de naștere. Tot atunci, cei doi au făcut anunțul că vor deveni părinți. Din păcate, acest lucru nu s-a putut concretiza, Roxana pierzând copilul în cel de-al treilea trimestru de sarcină.

Roxana Ionescu a mai fost căsătorită cu Laurențiu Gheorghe, iar după nouă ani de căsnicie cei doi au decis să-și spună „adio”.

