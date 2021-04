EXCLUSIV! Ce a spus Natalia Gordienko, reprezentanta Moldovei la Eurovision, înainte de competiție

Pentru că ne-a cucerit cu atitudinea pozitivă și ritmul plin de viață al muzicii ei, am vrut să aflăm mai multe despre frumoasa Natalia Gordienko: cum se pregătește pentru marea competiție, cum descrie experiența revenirii pe scena Eurovisionului la mai bine de un deceniu de când a pășit ultima oară pe aceasta și ce lecții a învățat în pandemie.

Pentru că au trecut 15 ani de când ai urcat pe scena Eurovisionului, voiam să te întreb: cine era Natalia de atunci și cine este cea de acum?

În 2006 eram o fată de optsprezece ani care ajungea pe una dintre cele mai mari scene ale lumii, într-un concurs internațional. A fost o experiență extraordinară, care m-a maturizat și m-a fascinat, fără echivoc. Totodată, atunci eram intr-un duet, pe când acum voi fi interpret solo, cu o piesă extrem de ritmată, colorată, intitulată „Sugar”, la care au lucrat oameni extrem de talentați, cu o experiență vastă, cărora le mulțumesc pentru încredere.

Anul acesta urci pe scenă cu piesa „Sugar”. Ce înseamnă ea pentru tine și cu ce îți dorești să rămână oamenii după ce o ascultă?

Vreau să rămână cu bucuria de a trăi, pentru că acesta este și mesajul piesei, să ne îndulcim și să ne colorăm viețile, așa cum putem, în contextul mondial actual.

Cum te pregătești pentru concurs?

Avem repetiții și suntem în plină promovare, așadar sunt într-un du-te-vino permanent pe ruta Chișinău-Moscova-Atena, dar dincolo de pregătirea vocală și fizică, mă pregătesc intens pentru valul de emoții, pe care, inevitabil, toți îl avem. Emoțiile sunt constructive, și îmi doresc să fie de cea mai bună calitate totul, pentru a vă bucura pe toți. ☺

Acum este pandemie, o perioadă foarte sensibilă pentru artiști, ținând cont de restricții. Cum este pentru tine să știi că vei cânta pe scena Eurovisionului, după un an de pauză?

Mi-am dorit foarte mult să revin pe scena Eurovision-ului. Încă de anul trecut ar fi trebuit să particip cu piesa ”Prison”, însă dată fiind pandemia, concursul s-a amânat pentru anul acesta. Am toată încrederea din lume că totul va fi minunat și abia aștept să mă reîntâlnesc cu publicul.

Cum a fost pentru tine ultimul an?

A fost un an greu pentru toată lumea, însă am învățat să găsesc mereu partea plină a paharului. Pentru mine a fost să mă regăsesc, să mă bucur de familie și de copil, să am grijă și să respect toate măsurile luate. Conștientizând pericolul, putem minimiza această pandemie care pare din ce în ce mai greu de gestionat.

Ce te-a învățat pandemia despre tine însăți? Dar despre cei din jur?

Că răbdarea se educă, că familia este totul, că avem nevoie de atât de puține lucruri pentru a fi fericiți.

Ce lucruri se află pe bucket list-ul tău pentru atunci când vom reveni la normalitate?

Să dăm drumul unei Academii pentru copii, intitulată “Little Beatle”, după trupa “The Beatles” prin care ne propunem să facem din copii – adevărate vedete.

