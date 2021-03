Emma Stone (31 de ani) și soțul ei, producătorul Dave McCary (34 de ani), au devenit părinți pentru prima oară. Perechea s-a căsătorit în secret anul trecut. Actrița a fost surprinsă purtând verighetă în timpul unui interviu virtual cu actrița Reese Witherspoon (45 de ani).

Actrița Emma Stone a devenit mamă pentru prima oară

Actrița a născut sâmbătă, 13 martie 2021, potrivit TMZ. Până la acest moment, cuplul nu a dezvăluit dacă are o fiică sau un fiu. Emma și Dave sunt extrem de reținuți când vine vorba despre viața lor privată.

Până acum, niciunul nu a vorbit public despre sarcină. Actrița a fost însă fotografiată de paparazzi în ianuarie 2021, în ultimele luni de sarcină. Potrivit Page Six, perechea s-a căsătorit în luna septembrie a anului 2020.

Atât Emma, cât și Dave au păstrat detaliile relației lor departe de presă. Cu toate acestea, într-un interviu oferit revistei Elle în vara anului 2019, Emma dezvăluia: „Perspectiva mea referitoare la copii s-a schimbat odată ce am crescut.

Niciodată nu am fost bonă sau ceva. Când eram adolescentă, îmi spuneam că niciodată nu mă voi căsători și că nu voi avea nici copii”. „Crescând, am realizat că îmi doresc să mă căsătoresc și să am copii!”, a încheiat atunci actrița.

Cuplul și-a anunțat logodna în luna decembrie a anului 2019. Dave, producătorul emisiunii Saturday Night Live, a publicat o imaginea atât cu ei doi, cât și cu inelul de logodnă prins în ceață.

Despre bijuterie, E! News a aflat că este un inel Winter Pearl, creație a brandului Catbid. Inelul de logodnă este confecționat din aur solid de 18 carate și este alcătuit din diamante de 0,37 carate fiecare, alături de o perlă Akoya de 8 milimetri în centru. Bijuteria a fost creată de Kataoka în Japonia și valorează 4,780 de dolari (aproape 20,7 mii de lei).

În noiembrie 2017, Emma și Dave au fost pentru prima dată surprinși împreună în New York, Statele Unite ale Americii. În luna ianuarie a anului 2019, perechea a participat la gala premiilor SAG (Screen Actors Guild) 2019, unde Emma era nominalizată în două dintre categorii.

Actrița și scenaristul merg rareori la astfel de evenimente împreună. Presa internațională bănuiește că cei doi s-ar fi cunoscut în urmă cu trei ani, când Emma a găzduit una dintre edițiile emisiunii Saturday Night Live, în decembrie 2016.

Foto: Instagram / Profimediaimages.ro

