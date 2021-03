MIRA, dezvăluiri exclusive despre când își dorește să aibă copii: „Eu chiar sunt genul spontan”

MIRA ne-a povestit despre carieră, temeri, speranțe, iubire și… planuri pentru o viitoare familie. Din anul 2019, ea formează un cuplu cu toboșarul Andrei Ivan, relație care a început ca o simplă prietenie.

„Să fiu sinceră, a fost exact cum mai vedem prin filme”, își amintește ea. „A fost nevoie doar de o privire, dar o privire în adevăratul sens al cuvântului. După câteva luni de lucrat împreună, într-o seară, înaintea unui concert, L-AM VĂZUT și m-am uitat lung la el și atunci s-a produs magia”.

Una dintre cele mai dragi amintiri pe care le are alături de Andrei este aceasta: „Când a venit după nici două săptămâni de relație după mine, acasă la părinții mei, cu trenul. Mi s-a părut cel mai drăguț lucru”.

În trecut, MIRA a recunoscut că își dorește să fie o mamă tânără, așa că am vrut să aflăm dacă încă este valabil acest lucru. Când am întrebat-o dacă încă încă are planuri în acest sens, ea a spus: „Bineînțeles că am, doar că nu îmi place să planific totul, eu chiar sunt genul spontan. Poate că în ceea ce privește un copil, nu o să fiu chiar atât de spontană, dar tot cred că nu o să fie cel mai planificat moment, va fi vorba despre feeling”.

Atunci când se va întâmpla, ea își dorește ca viitorul ei copil să îi moștenească empatia, să „fie un copil care să iubească tot ce îl înconjoară și să empatizeze cu tot”.

Cine este MIRA, artista cu mai mult de 1 milion de followeri pe Instagram

MIRA ne-a atras prima dată atenția la „Românii au Talent”, acum aproape un deceniu, când a cucerit juriul și publicul cu vocea ei. De atunci, ne încântă constant cu piesele pe care le scoate, una dintre cele mai populare fiind „Străzile din București”, o colaborare cu Florian Rus care a propulsat-o în topuri. Mai nou, MIRA a lansat albumul „MiraDivina”.

Ea ne-a spus mai multe despre acest album: „Acest album este în primul rând un dar pentru comunitatea mea, însă și confirmarea mea ca artist, iar povestea din spatele lui este destul de simplă: la cererea publicului, ca să spun așa, m-am gândit să le ofer acest material discografic, care de asemenea poartă și numele Divina, nume dat chiar de către ei. Tocmai de aceea consider acest album ca un cadou din partea mea pentru toți cei care m-au susținut până acum și care îmi ascultă muzica zi de zi”.

Piesa preferată a MIREI de pe noul album este „Cineva”. „[Aceasta] are o semnificație aparte pentru că este o piesă pe care am scris-o într-un moment de singurătate și simt că are cea mai mare încărcătură dintre toate”, a recunoscut artista. „Deși și în celălalte single-uri îmi cânt povestea, această piesă conține sentimentele mele întru totul”.

