MIRA ne-a dezvăluit obiceiul care o enervează cel mai tare: „Chiar îmi doresc să scap de acest lucru”

Cu această ocazie, am stat de vorbă cu ea, pentru a descoperi mai multe despre femeia din spatele imaginii jucăușe, senzuale și sensibile cu care ne-a obișnuit. „Sunt recunoscătoare pentru absolut tot ce mi se întâmplă”, ne-a spus ea. „Consider că sunt o norocoasă, realizez câți oameni talentați există pe acest pământ și că nu toți avem norocul de a ajunge în această poziție, iar eu cumva am acest privilegiu. Sunt recunoscătoare că am o mulțime de oameni minunați alături, o familie foarte frumoasă și că muzica mea chiar ajunge la sufletele oamenilor”.

MIRA nu s-a sfiit însă să ne dezvăluie și imperfecțiunile ei, ceea ce ne-a arătat că este un om cu adevărat asumat. „Pot spune că un obicei prost pe care îl am este faptul că mă trezesc foarte târziu și mă culc foarte târziu”, a recunoscut ea. „Chiar îmi doresc să scap de acest lucru, pentru că mi-am dat seama cât de lungă este ziua dacă adorm devreme, dar odată cu trecerea timpului am un sentiment vag că se vor mai schimba lucrurile.

Cine este MIRA, cântăreața cu peste 1 milion de followeri doar pe Instagram

Prima oară am văzut-o pe MIRA la „Românii au Talent”, acum aproape un deceniu, când ne-a cucerit cu vocea ei. A continuat să ne uimească apoi cu piesele pe care le scoate, una dintre cele mai populare fiind „Străzile din București”, o colaborare de senzație cu Florian Rus. MIRA a lansat acum albumul „MiraDivina”, un album care merită să fie ascultat din nou și din nou și din nou.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

Despre proiectul „MiraDivina”, ea ne-a dezvăluit: „Acest album este în primul rând un dar pentru comunitatea mea, însă și confirmarea mea ca artist, iar povestea din spatele lui este destul de simplă: la cererea publicului, ca să spun așa, m-am gândit să le ofer acest material discografic, care de asemenea poartă și numele Divina, nume dat chiar de către ei. Tocmai de aceea consider acest album ca un cadou din partea mea pentru toți cei care m-au susținut până acum și care îmi ascultă muzica zi de zi”.

MIRA are și o piesă preferată de pe noul album, și anume „Cineva”. „[Aceasta] are o semnificație aparte pentru că este o piesă pe care am scris-o într-un moment de singurătate și simt că are cea mai mare încărcătură dintre toate”, a recunoscut artista. „Deși și în celălalte single-uri îmi cânt povestea, această piesă conține sentimentele mele întru totul”.

Descoperă interviul integral cu MIRA în ediția de aprilie a revistei Unica, care se găsește deja la punctele de difuzare a presei!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro