Mioara Roman se întoarce acasă de Paște. Cum arată după o lună de internare în centrul de sănătate

Problemele de sănătate ale Mioarei Roman (81 de ani) le-au făcut pe fiicele sale Oana și Catinca să o interneze într-un centru medical unde să poată beneficia de monitorizarea specialiștilor 24 de ore din 24.

Mioara Roman a fost internată într-un centru luxos, iar Oana mărturisea în urmă cu câteva săptămâni că va sta acolo până când starea sa se va ameliora.

„Lumea mă acuză că am internat-o pe mama la azil. Este ca un hotel de 5 stele. Nu are nicio legătură cu conceptul comunist când ne gândim la un azil. Oamenii aceia trăiesc în condiții de 5 stele. Au etaj special pentru cei care nu se pot deplasa. Nu e azil. Este un centru care livrează și astfel de servicii. Mama va sta o lună, dacă mai este nevoie va mai veni acasă, și după 1-2 săptămâni va merge iar până își va îmbunătăți starea. Pentru ea e ca o vacanță pentru că de un an nu a mai ieșit nicăieri. Am protejat-o foarte mult”, a explicat Oana Roman, la Antena Stars.

Oana spune că plătește lunar în jur de 2500 – 4000 de euro pentru a o ține pe mama sa în acel complex: „Centrul este la 10 minute de casa mea. E foarte încântată și îmi zice mereu când o sun că o tratează ca pe o regină. Cei de acolo știu cine este mama și spun că sunt impresionați. Este lux, ca un resort de 5 stele. Am vrut pentru ea să primească îngrijirile cele mai bune. Nu știu exact cum i-au făcut programul, ei fac totul foarte organizat.”

Cu ocazia sărbătorilor pascale, Catinca și Oana Roman o vor aduce acasă pe mama lor pentru a fi împreună. Catinca Roman spune că ea se va ocupa de pregătirea mesei de Paște.

„O să o luăm pe mama de Paște acasă, o să stea la Oana, ea are locuința mai mare plus o grădină foarte frumoasă. Eu o să gătesc tot ce trebuie, drob și friptură din carne de miel, ca să fie bine și frumos, ca în orice familie. Gătitul este una dintre pasiunile mele, așa că nu este nicio problemă pentru mine. Doar cozonac am mai comandat, atât”, a spus Catinca Roman, pentru impact.ro.

Catinca a mai adăugat că, de când se află în centrul respectiv, Mioara Roman se simte mult mai bine: „Nu știu câte zile o să stea mama la Oana, o să vedem între timp ce facem. Ne bucurăm că se simte mult mai bine. Și-a recuperat și mobilitatea la mâna dreaptă. Plus că ea a ținut și o dietă, a mai slăbit puțin, și asta o ajută la problemele pe care le are cu boala Parkinson”.

