Ce mănâncă Amalia Năstase pentru a-și menține silueta

Pe 20 martie, Amalia Năstatse, ambasador al „Fundației Salvații Copiii”, a împlinit vârsta de 45 de ani. Amalia se numără printre vedetele care au învins lupta cu kilogramele nedorite, iar acum, fosta soție a lui Ilie Năstase arată și se simte mai bine ca niciodată.

Amalia Năstase ajunsese la greutatea de 97 de kilograme, dar cu multă ambiție și perseverență, și cu ajutorul unei diete oloproteice – ce exclude din alimentație condumul de zahăr sau făinoase – a reușit performanța de a da jos circa 30 de kilograme.

„Ajunsesem la 97 de kg și am zis că dacă ating suta, gata, totul e pierdut. Nu am vrut să fiu un caz pierdut. Am urmat o dietă ketogenică, dar mai particulară în sensul că este fără multă grăsime. Se numește dietă oloproteică. A fost destul de greu la început, dar a meritat. Nu mănânc în continuare zahăr sau făinoase. De un an nu am mai mâncat aceste alimente”, povestea Amalia într-un interviu pentru click.ro, în martie 2020.

De atunci, Amalia Năstase nu s-a mai îngrășat și a reușit să-și păstreze o greutate constantă. Secretul menținerii siluetei stă într-un meniu echilibrat și sănătos.

„Dimineața mănânc un măr sau o portocală sau ouă prăjite fără pâine și o cafea, apoi la prânz grătar cu salată sau pește, un măr sau fructe roșii pe la 5, iar seara ori salată cu ton, ori brânză cu roșii ori un cocktail”, a dezvăluit Amalia.

Foto – Facebook

