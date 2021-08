Mihai Trăistariu forma de mai multe luni un cuplu cu o tânără din București. Recent, însă, solistul și iubita lui au luat decizia de a se despărți. Principalul motiv al separării ar fi fost faptul că tânăra nu muncea, petrecând foarte mult timp acasă, pe telefon.

Mihai Trăistariu și iubita lui s-au despărțit. Ce rol a avut Dorian Popa în destrămarea relației

În cele din urmă, artistul a luat decizia de a pune punct relației. Totodată, Mihai Trăistariu a dezvăluit ce rol avut Dorian Popa în destrămarea relației sale. „N-am noroc în dragoste. Nu că nu am noroc… nu aleg ce trebuie. Eu am realizat acum că am ales numai diferențe de vârstă mare, eu la 40, ele la 20”, a mărturisit artistul.

„Nu se combină așa lucrurile, pentru că nu sunt Columbeanu cu Monica lui. Am greșit. Am avut relații și de 7 ani și de 3 și 4 ani, dar nu știu ce greșesc. Eu sunt un tip foarte calm, pașnic, aduc bani acasă, am o situație bună, nu cheltui aiurea, nici nu văd ce să-mi reproșezi prea mult.

Nu înșel. Nu știu să gătesc și nu prea fac curățenie. Am ales după aspectul fizic și m-am dus înainte instinctiv și nu m-am gândit să fie o legătură între noi pe comunicare și aici am pierdut tot timpul”, a mai spus cântărețul la Antena Stars.

„O lăsam pe telefon, o găseam acasă tot pe telefon. Bun. A doua zi: «Păi ce faci?». «Păi m-am uitat la vlogul lui Dorian Popa, care nu știu ce a mai zis». Și, efectiv, mă amuzam că nu era nimic comic în situația asta. Să stai toată ziua să te uiți la vloguri pe YouTube nu cred că e [comic].

Nu știu, cel puțin generația nouă mi se pare praf din punctul de vedere al unei relații. Am avut o discuție de final care după o oră s-a finalizat cu plecarea ei definitivă la București, că atunci stătea deja cu mine. În ultimele trei luni o luasem la mine. Bineînțeles că vina e a mea, pentru că alegerile sunt ale mele și sunt alegeri greșite”, a mai spus artistul, tot la Antena Stars.

