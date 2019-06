Mihai Coadă, Nelu din serialul „La bloc”, s-a retras la mănăstire și a rupt legătura cu foștii colegi

Mihai Coadă, în vârstă de 67 de ani, aproape că se identificase cu personajul Nelu Curcă, pe care l-a jucat timp de 5 ani, însă în realitate cei doi nu (mai) au nimic în comun. Actorul din „La bloc” petrece în prezent mare parte din timp la o mânăstire, dedicându-se cultivării credinței și spiritualității, cu toate că nu s-a călugărit. Lăcașul de cult se află în apropierea orașului Ploiești, fiind vorba de Mănăstirea Turnu. De altfel, Mihai Coadă nu mai joacă decât în piese de teatru religioase: “Nu m-am călugărit, chiar dacă am îmbrăcat rasă la strană. Acum vreo 10 ani, domnul Dan Puric ne-a chemat să cântăm cu corul de la mănastire în spectacolele de la sala Rapsodia, din Bucureşti. Ca să nu apărem pe scenă oricum, ne-au confecţionat rase de la Mănăstire. Şi atunci am primit canon, ca atunci când suntem la strană să fim îmbrăcaţi în rasă. Aici particip doar la o parte din activităţile mănăstirii, vin la slujbe, duminica şi în sărbătorile religioase. Nu am un nume pentru că nu sunt închinoviat (n.r. – nu a depus jurământul).

Dacă aş fi primit măcar statutul de frate sau rasofor, atunci într-adevăr era altceva. Dar eu am familia în Ploieşti, sunt căsătorit, am un băiat şi o fată şi două nepoţele. Una de 6 ani şi una de 4, Bianca Maria şi Sofia Maria, care se uită şi ele la serial în reluare, cum o fac şi alţi copii, şi nu le vine să creadă cât de mare este diferenţa între ce văd la tv şi ce au în faţă.” – a declarat Mihai Coadă pentru Click.ro.

Mihai Coadă pare că nu mai seamănă deloc cu Nelu Curcă din punct de vedere fizic, actorul lăsându-și barbă și părul lung:. În plus, nici cu colegii săi din „La bloc” nu mai păstrează legătura: „Nu mai păstrez legătura cu nimeni din serial pentru că eu am mersul meu duhovnicesc şi ei n-au avut tangenţe cu asta.” – mai spus actorul pentru sursa citată.

Mihai Coadă nu este singurul actor din „La bloc” care s-a reprofilat, ci și Emil Mitrache, „Americanul”, a ales să urce ocazional pe scenă și în rest să se ocupe de taximetrie, mai nou devenind ghid turistic, iar Dragoș Moștenescu, „Costel” din „La bloc” a părăsit România anul trecut, hotărând fiind să ia viața de la capăt în America, alături de familia sa.

Sursă foto: Instagram

